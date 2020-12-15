Столкновения между "ФОПами" и правоохранителями на Майдане: есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Есть пострадавшие во время акции протеста ФЛП на Майдане Независимости в центре Киева, передает корреспондент УНН.
Так, одного мужчину доставили в карету скорой медицинской помощи.
Также организатор митинга Сергей Доротич заявил, что уже много травмированных среди митингующих.
Напомним, на Майдане Независимости в Киеве произошло столкновение между митингующими-участниками акции "SaveФОП" и правоохранителями.
Кроме того, полиция не дала митингующим установить палатки на Майдане.
Отметим, что сейчас перекрыта улица Крещатик от улицы Михайловской до улицы Богдана Хмельницкого.
Как сообщалось, на фоне очередного дня акции протеста "SaveФОП", которая вновь собралась под стенами парламента, правоохранители усилили безопасность в правительственном квартале в центре Киева.