Акция протеста "ФОПов" на Майдане: пострадали около 40 полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Во время акции протеста "ФОПов" на Майдане Независимости в Киеве пострадали около 40 полицейских. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
В полиции напоминают, что сегодня в центре столицы проходит акция с массовым участием граждан, которые прошли маршем по Площади Конституции до Майдана Независимости. Когда они пытались установить военные палатки, возникла толкотня - и участники акции применили в сторону правоохранителей газовые баллончики.
"В результате одного полицейского ударили по голове - и он потерял сознание. Еще около 40 - получили химические ожоги глаз", - отмечается в сообщении.
Напомним, на Майдане Независимости в Киеве произошло столкновение между митингующими - участниками акции "SaveФОП" и правоохранителями.
Кроме того, полиция не дала митингующим установить палатки на Майдане.
Как сообщалось, на фоне очередного дня акции протеста "SaveФОП", которая вновь собралась под стенами парламента, правоохранители усилили безопасность в правительственном квартале в центре Киева.
Ранее в УНН сообщалось, что во время столкновений между "ФОПами" и правоохранителями на Майдане есть пострадавшие среди протестующих.