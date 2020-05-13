Вітренка звільняють з Нафтогазу

“Друзі! Мене щойно формально попередили, що мою посаду скорочують, і це означає, що через два місяця мене звільнять з Нафтогазу”, — написав Вітренко.

З його слів, його звільняють з Нафтогазу “в ситуації, коли наша команда, яку я маю честь очолювати, у 2019 продемонструвала рекордні прибутки на фоні збитків решти Нафтогазу, і коли попереду більш ніж достатньо роботи”.

“Я відразу перейду до глибинних причин, до сутності. У такій ситуації найбільш логічне пояснення, чому мене звільняють — зараз не є пріоритетом боротьба проти російської агресії, зокрема ефективний захист інтересів України у відносинах з Газпромом. Так само не є пріоритетом боротьба з корупцією, зокрема з її причинами в газовому секторі. Виходить, є інші пріоритети, які, на жаль, стали бар’єром на шляху зближення з Європою, зміни правил всередині країни на європейські, примушення Росії грати за цивілізованими правилами по відношенню до України”, — пояснив виконавчий директор компанії.

Нагадаємо, раніше Наглядова рада НАК “Нафтогаз” продовжила контракт з головою НАК Андрієм Коболєвим ще на 4 роки — до 22 березня 2024 року.