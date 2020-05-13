Витренко увольняют из Нафтогаза

“Друзья! Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают, и это означает, что через два месяца меня уволят с Нафтогаза”, — написал Витренко.

По его словам, его увольняют с Нафтогаза “в ситуации, когда наша команда, которую я имею честь возглавлять, в 2019 году продемонстрировала рекордные прибыли на фоне убытков остальных Нафтогаза, и когда впереди более чем достаточно работы”.

“Я сразу перейду к глубинным причинам, в сущности. В такой ситуации наиболее логичное объяснение, почему меня увольняют — сейчас не является приоритетом борьба против российской агрессии, в частности эффективная защита интересов Украины в отношениях с Газпромом. Так же не является приоритетом борьба с коррупцией, в частности с ее причинами в газовом секторе. Значит, есть другие приоритеты, которые, к сожалению, стали барьером на пути сближения с Европой, изменения правил внутри страны на европейские, принуждение России играть по цивилизованным правилам по отношению к Украине”, — пояснил исполнительный директор компании.

Напомним, ранее Наблюдательный совет НАК “Нафтогаз” продлил контракт с главой НАК Андреем Коболевым еще на 4 года — до 22 марта 2024 года.