Коболєву продовжили контракт на посаді керівника "Нафтогазу": зарплату зменшено, премії скасовано
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Наглядова рада НАК "Нафтогаз" продовжила контракт з головою НАК Андрієм Коболєвим ще на 4 роки - до 22 березня 2024 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Кабінет міністрів України.
Згідно з умовами нового контракту зарплата керівника НАК зменшена більше, аніж у 2 рази. Також скасовано премії та знято з порядку денного питання виплати бонусів.
Додатково голові НАК "Нафтогаз" встановлено низку критеріїв оцінки ефективності діяльності, серед яких виконання плану надходжень до бюджету та зростання видобутку українського газу.
Повідомляється, що уряд підтримав це кадрове рішення з урахуванням умов Наглядової ради.
Нагадаємо, Коболєв не знає, чи буде Нафтогаз приватизований на тлі зміни уряду.