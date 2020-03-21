Коболеву продлили контракт на должности руководителя "Нафтогаза": зарплата уменьшена, премии отменены

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100402 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103556 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105600 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104586 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113235 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100828 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105290 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106652 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131568 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130450 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Коболеву продлили контракт на должности руководителя "Нафтогаза": зарплата уменьшена, премии отменены

Коболеву продлили контракт на должности руководителя "Нафтогаза": зарплата уменьшена, премии отменены

Киев  •  УНН

 • 20903 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" продлил контракт с председателем НАК Андреем Коболевым еще на 4 года - до 22 марта 2024 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Кабинет министров Украины.

По условиям нового контракта зарплата руководителя НАК уменьшена более чем в 2 раза. Также отменены премии и снят с повестки дня вопрос выплаты бонусов.

Дополнительно председателю НАК "Нафтогаз" установлен ряд критериев оценки эффективности деятельности, среди которых выполнение плана поступлений в бюджет и рост добычи украинского газа.

Сообщается, что правительство поддержало это кадровое решение с учетом условий Наблюдательного совета.

Напомним, Коболев не знает, будет ли Нафтогаз приватизирован на фоне смены правительства.

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