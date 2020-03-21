Коболеву продлили контракт на должности руководителя "Нафтогаза": зарплата уменьшена, премии отменены
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" продлил контракт с председателем НАК Андреем Коболевым еще на 4 года - до 22 марта 2024 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Кабинет министров Украины.
По условиям нового контракта зарплата руководителя НАК уменьшена более чем в 2 раза. Также отменены премии и снят с повестки дня вопрос выплаты бонусов.
Дополнительно председателю НАК "Нафтогаз" установлен ряд критериев оценки эффективности деятельности, среди которых выполнение плана поступлений в бюджет и рост добычи украинского газа.
Сообщается, что правительство поддержало это кадровое решение с учетом условий Наблюдательного совета.
Напомним, Коболев не знает, будет ли Нафтогаз приватизирован на фоне смены правительства.