На фракции "Слуги народа" начнут с собеседования с кандидатом в министры энергетики Галущенко

Цитата:

"Около 19:00 должна начаться фракция. Сначала заслушаем господина Галущенко - кандидата на должность министра энергетики. (Кандидат на должность - ред.) пока один", - сказал Корниенко.

Детали

По его словам, вопросы о вечеринке, которую во время карантина устроил нардеп от "СН" Николай Тищенко, и визита нардепа от "СН" Евгения Шевченко к Александру Лукашенко в Беларусь остаются в повестке дня заседания.

"Предварительно, да. Мы планировали это обсудить", - сказал Корниенко.

Кроме того, Корниенко отметил, что у него нет информации, что Тищенко и Шевченко не планируют присоединиться к заседанию в режиме видеоконференции через Zoom.

"Но посмотрим, будут ли, захотят ли, смогут ли они", - добавил Корниенко.

Дополнение

Фракция "Слуга народа" планирует 22 апреля собраться на заседание. На повестке дня обсуждение ситуации с вечеринкой, которую во время карантина устроил нардеп Николай Тищенко, и визита Евгения Шевченко к Александру Лукашенко. Также нардепы рассмотрят законопроекты и проведут собеседование с кандидатом на должность министра энергетики.

Нардеп Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что парламентская фракция "Слуги народа" приступила к изучению кандидатуры Германа Галущенко как потенциального претендента на должность министра энергетики.

Контекст

Еще несколько дней назад появилась информация о том, что на должность министра энергетики, которая уже более года (с марта 2020 - ред.) остается вакантной, может претендовать Герман Галущенко.

Ранее возглавить министерство намеревался и.о. министра Юрий Витренко. Исполнять обязанности министра он был назначен 22 декабря 2020 года без консультации с ВР, что вызвало критику со стороны парламентариев.

17 декабря 2020 года Верховная Рада впервые провалила назначение Витренко на должность министра. Повторное и также неудачное голосование прошло 28 января 2021 года. Однако, позже, ВР проголосовала закон, существенно расширивший полномочия и.о. министра, практически приравняв исполняющего обязанности к министру.

В конце марта - начале апреля 2021 года появилась информация о возможном увольнении Витренко с должности и.о. министра. Но уже 8 апреля Витренко опроверг эту информацию.