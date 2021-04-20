"Слуга народу" збереться на засідання фракції 22 квітня через вечірку Тищенка та поїздку Шевченка у Білорусь

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“Ми плануємо засідання фракції у четвер. Розглянемо основні законопроекти на пленарний тиждень і ситуації, в котрі потрапляли наші депутати на цьому тижні — Тищенко, Шевченко, а також поспілкуємось з кандидатом на посаду міністра енергетики”, — розповіла Кравчук.

За її словами, засідання відбудеться по Zoom.

Що було раніше

Заступник голови фракції “Слуга народу”, голова однойменної партії Олександр Корнієнко заявляв, що фракція вимагатиме пояснень від народних депутатів Євгенія Шевченка та Миколи Тищенка.

Вечірка Тищенка

На початку цього тижня у ЗМІ з’явилася інформація про те, що нардеп від “Слуги народу” Микола Тищенко влаштував вечірку для своєї дружини у готелі Fairmont.

Після того, як у соцмережах поширили фото та відео з заходу, на якому гості, вочевидь, не дотримувались протиепідемічних обмежень, перевіркою події зайнялись правоохоронці.

Зустріч Шевченка з Лукашенком

Ще один депутат фракції “Слуга народу”, Євгеній Шевченко, сьогодні провів особисту зустріч з Олександром Лукашенком.

Варто зазначити, що Україна не визнає Лукашенка легітимним президентом Білорусі.