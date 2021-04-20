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"Слуга народа" соберется на заседание фракции 22 апреля из-за вечеринки Тищенко и поездки Шевченко в Беларусь

"Слуга народа" соберется на заседание фракции 22 апреля из-за вечеринки Тищенко и поездки Шевченко в Беларусь

Киев  •  УНН

 • 17550 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Фракция "Слуга народа" планирует 22 апреля собраться на заседание. На повестке дня обсуждение ситуации с вечеринкой, которую во время карантина устроил нардеп Николай Тищенко, и визит Евгения Шевченко к президенту Беларуси Александру Лукашенко. Также нардепы рассмотрят законопроекты и проведут собеседование с кандидатом на должность министра энергетики. Об этом журналисту УНН рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Цитата

"Мы планируем заседание фракции в четверг. Рассмотрим основные законопроекты на пленарную неделю и ситуации, в которые попадали наши депутаты на этой неделе - Тищенко, Шевченко, а также пообщаемся с кандидатом на должность министра энергетики", - рассказала Кравчук.

По ее словам, заседание состоится по Zoom.

Что было раньше

Заместитель председателя фракции "Слуга народа", председатель одноименной партии Александр Корниенко заявлял, что фракция будет требовать объяснений от народных депутатов Евгения Шевченко и Николая Тищенко.

Вечеринка Тищенко

В начале этой недели в СМИ появилась информация о том, что нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко устроил вечеринку для своей жены в отеле Fairmont.

После того, как в соцсетях распространили фото и видео с мероприятия, на котором гости явно не придерживались противоэпидемических ограничений, проверкой события занялись правоохранители.

Встреча Шевченко с Лукашенко

Еще один депутат фракции "Слуга народа", Евгений Шевченко, сегодня провел личную встречу с Александром Лукашенко.

Стоит отметить, что Украина не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

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Украинские Национальные Новости

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