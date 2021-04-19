Тищенко втрапив у новий скандал: за влаштовану на локдауні вечірку взялася поліція

Що сталося

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко потрапив у новий скандал. У ЗМІ з'явилася інформація про те, що нардеп влаштував вечірку для своєї дружини у готелі Fairmont.

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"Сьогодні вночі в соціальних мережах з’явилась інформація про те, що депутат Верховної Ради влаштував у готелі у Подільському районі вечірку. Правоохоронці негайно виїхали на адресу для з’ясування обставин", - вказали у поліції.

Деталі

Наразі поліцейські спілкуються з керівництвом закладу, оглядають приміщення та проводять першочергові слідчі дії.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Перевірка триває.

Доповнення

У квітні торік столичні правоохоронці прийшли з перевіркою до ресторану народного депутата від “Слуги народу” Миколи Тищенка після того, як у мережі з’явилося розслідування про його роботу, всупереч карантину.