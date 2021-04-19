Тищенко втрапив у новий скандал: за влаштовану на локдауні вечірку взялася поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Правоохоронці зайнялися питанням влаштування народним депутатом вечірки у готелі на Подолі у Києві напередодні, відкрито кримінальне провадження. Про це повідомили у пресслужбі столичної поліції, передає УНН.
Що сталося
Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко потрапив у новий скандал. У ЗМІ з'явилася інформація про те, що нардеп влаштував вечірку для своєї дружини у готелі Fairmont.
Цитата:
"Сьогодні вночі в соціальних мережах з’явилась інформація про те, що депутат Верховної Ради влаштував у готелі у Подільському районі вечірку. Правоохоронці негайно виїхали на адресу для з’ясування обставин", - вказали у поліції.
Деталі
Наразі поліцейські спілкуються з керівництвом закладу, оглядають приміщення та проводять першочергові слідчі дії.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.
Перевірка триває.
Доповнення
У квітні торік столичні правоохоронці прийшли з перевіркою до ресторану народного депутата від “Слуги народу” Миколи Тищенка після того, як у мережі з’явилося розслідування про його роботу, всупереч карантину.