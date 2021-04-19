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Тищенко попал в новый скандал: за устроенную на локдауне вечеринку взялась полиция

Тищенко попал в новый скандал: за устроенную на локдауне вечеринку взялась полиция

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. Правоохранители занялись вопросом проведения народным депутатом вечеринки в гостинице на Подоле в Киеве накануне, открыто уголовное производство. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции, передает УНН.

Что произошло

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко попал в новый скандал. В СМИ появилась информация о том, что нардеп устроил вечеринку для своей жены в отеле Fairmont.

Цитата:

"Сегодня ночью в социальных сетях появилась информация о том, что депутат Верховной Рады устроил в гостинице в Подольском районе вечеринку. Правоохранители немедленно выехали по адресу для выяснения обстоятельств", - указали в полиции.

Детали

Сейчас полицейские общаются с руководством учреждения, осматривают помещения и проводят первоочередные следственные действия.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Проверка продолжается.

Дополнение

В апреле прошлого года столичные правоохранители пришли с проверкой в ресторан народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко после того, как в сети появилось расследование о его работе, вопреки карантину.

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