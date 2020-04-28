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Поліція прийшла з перевіркою до ресторану Тищенка

Поліція прийшла з перевіркою до ресторану Тищенка

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Столичні правоохоронці прийшли з перевіркою до ресторану народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка після того, як в мережі з’явилось розслідування про його роботу всупереч карантину. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"Вчора в мережі Інтернет з'явилася інформація про те, що один із закладів харчування на вулиці Льва Толстого приймає відвідувачів. Співробітники Голосіївського управління поліції зареєстрували даний факт у Журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події й сьогодні із перевіркою виїхали на адресу", - йдеться у повідомленні.

Так, на момент знаходження правоохоронців у ресторані відвідувачів не було.

"У закладі відвідувачів не було. Там знаходилося кілька працівників. Ми роз’яснили адміністратору ресторану законодавчі норми про дотримання карантину та відповідальність за його порушення. Адміністратор написав пояснення та зобов’язання щодо заборони закладам громадського харчування приймати відвідувачів у період карантину", - розповів співробітник Голосіївського управління поліції Андрій Вернігор.

Нагадаємо, що в інтернеті з’явилось відео, опубліковане розслідувачами програми "Наші гроші" в якому показали, що заклад, який приписують у власність Миколі Тищенко, приймав відвідувачів під час карантину. Гостями ресторану в період карантину стали українські політики.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Комарницький, Шлапак і Черновецький готують Тищенко до боротьби проти Кличка на виборах – журналіст

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