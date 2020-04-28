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Полиция пришла с проверкой в ресторан Тищенко

Полиция пришла с проверкой в ресторан Тищенко

Киев  •  УНН

 • 24312 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Столичные правоохранители пришли с проверкой в ресторан народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко после того, как в сети появилось расследование о его работе вопреки карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"Вчера в сети Интернет появилась информация о том, что одно из заведений питания на улице Льва Толстого принимает посетителей. Сотрудники Голосеевского управления полиции зарегистрировали данный факт в журнале Единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях и сегодня с проверкой выехали по адресу", - говорится в сообщении.

Так, на момент нахождения правоохранителей в ресторане посетителей не было.

"В заведении посетителей не было. Там находилось несколько сотрудников. Мы разъяснили администратору ресторана нормы о соблюдении карантина и ответственность за его нарушение. Администратор написал объяснение и обязательства о запрете заведениям общественного питания принимать посетителей в период карантина", - рассказал сотрудник Голосеевского управления полиции Андрей Вернигора.

Напомним, что в интернете появилось видео, опубликованное расследователями программы "Наши деньги", в котором показали, что заведение, которое приписывают в собственность Николаю Тищенко, принимало посетителей во время карантина. Гостями ресторана в период карантина стали украинские политики.

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