Полиция пришла с проверкой в ресторан Тищенко

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Столичные правоохранители пришли с проверкой в ресторан народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко после того, как в сети появилось расследование о его работе вопреки карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.