Комарницький, Шлапак і Черновецький готують Тищенко до боротьби проти Кличка на виборах, – журналіст

“Останнім часом нардеп-слуга, у минулому київський ресторатор Микола Тищенко почав акуратно критикувати столичну владу. Правда, у політичній тусовці кажуть про його гарні стосунки з мером Віталієм Кличком. Навіть говорять, що нардеп нібито буде технічним кандидатом діючого мера Києва під час місцевих виборів”, — нагадав Горковенко.

Проте, за його інформацією, насправді передвиборча конфігурація по Києву виглядає дещо інакше, і Тищенко дійсно здійснить спробу “взяти Київ”.

“У Миколи Тищенка та Дениса Комарницького (близький соратник екс-мера Леоніда Черновецкого та фігурант справи про розкрадання в КМДА) — це лише ситуативнюй союз с Віталієм Кличком. Їхня гра полягає в іншому. Навіть, більше схоже на подвійну гру. Справа в тому що, погодившись на роль технічного кандидата Микола Тищенко насправді планує під час осінніх виборів зіграти проти Віталія Кличка. Його виборчою кампанією, окрім Дениса Комарницького, дуже активно займається ще один соратник Леоніда Черновецького, депутат Київради Алла Шлапак”, — пояснив журналіст.

Він також повідомив, що фінансувати виборчу кампанію нібито має намір давній друг Комарницького та Тищенка — син Леоніда Черновецкого Степан.

“Крім того, за даними з тієї само політичної тусовки, за скандалом щодо отримання хабаря заступником мера Миколою Поворозником стоять саме Тищенко та Комарницький, котрі все більше тиснуть на Віталія Кличка. Як підсумок, мер відсторонив свого заступника від обов’язків. Тож мер Києва опинився у досить неприємній ситуації. Він був впевнений, що все „порєшал“ з Офісом президента. Але тепер, з наближенням місцевих виборів, столичний мер починає все більше відчувати „обійми“ заклятих „партнерів“ з ОПУ”, — констатував Володимир Горковенко.