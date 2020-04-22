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Комарницкий, Шлапак и Черновецкий готовят Тищенко к борьбе против Кличко на выборах, - журналист

Комарницкий, Шлапак и Черновецкий готовят Тищенко к борьбе против Кличко на выборах, - журналист

Киев  •  УНН

 • 9613 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Приближенные к Леониду Черновецкому Денис Комарницкий и Алла Шлапак готовят Николая Тищенко в борьбе против Виталия Кличко на предстоящих выборах мэра Киева. Об этом в своем Facebook написал журналист и блогер Владимир Горковенко.

"В последнее время нардеп-слуга, в прошлом киевский ресторатор Николай Тищенко начал аккуратно критиковать столичную власть. Правда, в политической тусовке говорят о его хорошие отношения с мэром Виталием Кличко. Даже говорят, что нардеп якобы будет техническим кандидатом действующего мэра Киева во время местных выборов ", - напомнил Горковенко.

Однако, по его информации, на самом деле предвыборная конфигурация по Киеву выглядит несколько по-другому, и Тищенко действительно осуществит попытку "взять Киев".

"У Николая Тищенко и Денис Комарницкий (близкий соратник экс-мэра Леонида Черновецкого и фигурант дела о хищении в КГГА) - это лишь ситуативнюй союз с Виталием Кличко. Их игра заключается в другом. Даже больше похоже на двойную игру. Дело в том, что, согласившись на роль технического кандидата Николай Тищенко самом деле планирует во время осенних выборов сыграть против Виталия Кличко. Его избирательной кампанией, кроме Дениса Комарницкого, очень активно занимается еще один соратник Леонида Черновецкого, депутат Киевсовета Алла Шлапак ", - пояснил журналист.

Он также сообщил, что финансировать избирательную кампанию якобы намерен давний друг Комарницкого и Тищенко - сын Леонила Черновецкого Степан.

"Кроме того, по данным из той же политической тусовки, за скандалом о получении взятки заместителем мэра Николаем Поворозника стоят именно Тищенко и Комарницкий, которые все больше давят на Виталия Кличко. Как итог, мэр отстранил своего заместителя от обязанностей. Поэтому мэр Киева оказался в довольно неприятной ситуации. Он был уверен, что все "порешали" с Офисом президента. Но теперь, по мере приближения местных выборов, столичный мэр начинает все больше ощущать "объятия" заклятых "партнеров" с ОПГ ", - констатировал Владимир Горковенко.

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