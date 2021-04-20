"Слуга народу" Шевченко приїхав у Мінськ і зустрівся з Лукашенком

Цитата:

"Євген Шевченко, депутат Верховної Ради України, в ці хвилини спілкується з президентом в його кабінеті", - пише Telegram-канал, додавши і відео з зустрічі.

Деталі

Переговори проходять в Палаці Незалежності в Мінську.

Також наводяться у слова Лукашенка українському депутату: "... дуже важлива ця наша зустріч як такий добрий сигнал. Я сподіваюся, що це буде добрим сигналом...".

Доповнення

Це не перший візит "слуги народу" Шевченка до Мінська після президентських виборів 2020 року, перемогу на яких ЦВК країни визнала за Лукашенком. 11 лютого 2021 року він оприлюднив фото з Мінська - з Всебілоруських народних зборів, які проводив Олександр Лукашенко. У Слузі народу тоді називали це приватним візитом. Також він вітав Олександра Лукашенка з "перемогою" на президентських виборах.

У Білорусі у серпні, після президентських виборів, перемогу на яких ЦВК країни визнала за Олександром Лукашенком, розпочалися протести. Захід не визнав ці вибори ані чесними, ані справедливими. Україна приєдналася до таких заяв.