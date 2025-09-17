На Донеччині судитимуть правоохоронця та ексвійськового, які налагодили "бізнес" на чоловіках призовного віку

$41.230.05
48.500.10
ukenru
16 вересня, 16:50 • 15316 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 27148 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 19920 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 35153 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 50387 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 24805 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 41372 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 36862 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 16733 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 37715 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
0.9м/с
61%
750мм
Популярнi новини
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 11446 перегляди
Атака рф на Харків: окупанти зруйнували будівлю Національного фармацевтичного університетуPhotoVideo16 вересня, 15:24 • 6200 перегляди
Атака п'ятьма БПЛА на Суми 16 вересня: у ДСНС поділились кадрами і деталямиPhotoVideo16 вересня, 16:05 • 5050 перегляди
Пожежа на Київщині після атаки дрона: рятувальники гасили вогонь понад 10 годинPhoto16 вересня, 16:35 • 4358 перегляди
Ексголкіпера “Динамо” та “Шахтаря” затримали при спробі незаконно перетнути кордон, він вже у навчальному центрі ЗСУ - ЗМІPhoto20:20 • 4148 перегляди
Публікації
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 15316 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 27148 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині16 вересня, 12:55 • 21198 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 50387 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 41372 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Чарльз ІІІ
Кір Стармер
Королева Камілла
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Харків
Польща
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 11464 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 19016 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 50354 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 49221 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 53825 перегляди
Актуальне
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
The Washington Post
Економіст (журнал)
E-6 Mercury

На Донеччині судитимуть правоохоронця та ексвійськового, які налагодили "бізнес" на чоловіках призовного віку

Київ • УНН

 • 8 перегляди

ДБР завершило розслідування щодо правоохоронця та колишнього працівника ТЦК Донецької області, які за $20 тисяч допомагали чоловікам уникнути мобілізації. Вони підробляли документи про непридатність до служби та вносили неправдиві дані до реєстру.

На Донеччині судитимуть правоохоронця та ексвійськового, які налагодили "бізнес" на чоловіках призовного віку

Працівники державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо правоохоронця та колишнього співробітника територіального центру комплектування Донецької області, які налагодили "бізнес" на військовозобов’язаних чоловіках. Про це інформує УНН з посиланням на ДБР.

Деталі

Зазначається, що вони підшуковували чоловіків призовного віку, які прагнули виїхати з України під час війни. 

За 20 тисяч доларів США зловмисники надавали клієнтам підроблені військово-облікові документи

- йдеться у дописі.

За даними ДБР, у "паперах" використовувалась печатка зразка 2019 року та підпис колишнього військового комісара, а також вносились неправдиві дані про непридатність до служби в Єдиний електронний реєстр "Оберіг".

При цьому чоловікам навіть не потрібно було проходити військово-лікарську комісію. У разі додаткових труднощів ділки вимагали ще 1 тисячу доларів

- повідомили в ДБР.

У квітні 2025 року співробітники ДБР затримали організаторів під час отримання 20 тисяч доларів США від клієнта.

Обидва фігуранти обвинувачуються у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Санкція статті передбачає покарання до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо

На Закарпатті викрито 27-річного засудженого, який організував схему незаконного переправлення осіб до Угорщини. Йому допомагала 45-річна знайома, яку затримали під час отримання 6200 доларів за послуги.

Ексголкіпера “Динамо” та “Шахтаря” затримали при спробі незаконно перетнути кордон, він вже у навчальному центрі ЗСУ - ЗМІ16.09.25, 22:20 • 4162 перегляди

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
Державний кордон України
Донецька область
Закарпатська область
Угорщина
Україна