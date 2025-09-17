На Донеччині судитимуть правоохоронця та ексвійськового, які налагодили "бізнес" на чоловіках призовного віку
Київ • УНН
ДБР завершило розслідування щодо правоохоронця та колишнього працівника ТЦК Донецької області, які за $20 тисяч допомагали чоловікам уникнути мобілізації. Вони підробляли документи про непридатність до служби та вносили неправдиві дані до реєстру.
Працівники державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо правоохоронця та колишнього співробітника територіального центру комплектування Донецької області, які налагодили "бізнес" на військовозобов’язаних чоловіках. Про це інформує УНН з посиланням на ДБР.
Деталі
Зазначається, що вони підшуковували чоловіків призовного віку, які прагнули виїхати з України під час війни.
За 20 тисяч доларів США зловмисники надавали клієнтам підроблені військово-облікові документи
За даними ДБР, у "паперах" використовувалась печатка зразка 2019 року та підпис колишнього військового комісара, а також вносились неправдиві дані про непридатність до служби в Єдиний електронний реєстр "Оберіг".
При цьому чоловікам навіть не потрібно було проходити військово-лікарську комісію. У разі додаткових труднощів ділки вимагали ще 1 тисячу доларів
У квітні 2025 року співробітники ДБР затримали організаторів під час отримання 20 тисяч доларів США від клієнта.
Обидва фігуранти обвинувачуються у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).
Обвинувальний акт скеровано до суду.
Санкція статті передбачає покарання до 9 років позбавлення волі.
Нагадаємо
На Закарпатті викрито 27-річного засудженого, який організував схему незаконного переправлення осіб до Угорщини. Йому допомагала 45-річна знайома, яку затримали під час отримання 6200 доларів за послуги.
