16 сентября, 16:50
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
16 сентября, 15:22
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
16 сентября, 14:08
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
16 сентября, 10:07
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
16 сентября, 09:54
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
16 сентября, 09:19
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
16 сентября, 07:30
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
В Донецкой области будут судить правоохранителя и экс-военного, которые наладили "бизнес" на мужчинах призывного возраста

Киев • УНН

 • 154 просмотра

ГБР завершило расследование в отношении правоохранителя и бывшего сотрудника ТЦК Донецкой области, которые за $20 тысяч помогали мужчинам избежать мобилизации. Они подделывали документы о непригодности к службе и вносили ложные данные в реестр.

В Донецкой области будут судить правоохранителя и экс-военного, которые наладили "бизнес" на мужчинах призывного возраста

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении правоохранителя и бывшего сотрудника территориального центра комплектования Донецкой области, которые наладили "бизнес" на военнообязанных мужчинах. Об этом информирует УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

Отмечается, что они подыскивали мужчин призывного возраста, которые стремились выехать из Украины во время войны. 

За 20 тысяч долларов США злоумышленники предоставляли клиентам поддельные военно-учетные документы

- говорится в сообщении.

По данным ГБР, в "бумагах" использовалась печать образца 2019 года и подпись бывшего военного комиссара, а также вносились ложные данные о непригодности к службе в Единый электронный реестр "Оберіг".

При этом мужчинам даже не нужно было проходить военно-врачебную комиссию. В случае дополнительных трудностей дельцы требовали еще 1 тысячу долларов

- сообщили в ГБР.

В апреле 2025 года сотрудники ГБР задержали организаторов при получении 20 тысяч долларов США от клиента.

Оба фигуранта обвиняются в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенном по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Обвинительный акт направлен в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание до 9 лет лишения свободы.

Напомним

На Закарпатье разоблачен 27-летний осужденный, который организовал схему незаконной переправки лиц в Венгрию. Ему помогала 45-летняя знакомая, которую задержали при получении 6200 долларов за услуги.

