В Донецкой области будут судить правоохранителя и экс-военного, которые наладили "бизнес" на мужчинах призывного возраста
Киев • УНН
ГБР завершило расследование в отношении правоохранителя и бывшего сотрудника ТЦК Донецкой области, которые за $20 тысяч помогали мужчинам избежать мобилизации. Они подделывали документы о непригодности к службе и вносили ложные данные в реестр.
Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении правоохранителя и бывшего сотрудника территориального центра комплектования Донецкой области, которые наладили "бизнес" на военнообязанных мужчинах. Об этом информирует УНН со ссылкой на ГБР.
Детали
Отмечается, что они подыскивали мужчин призывного возраста, которые стремились выехать из Украины во время войны.
За 20 тысяч долларов США злоумышленники предоставляли клиентам поддельные военно-учетные документы
По данным ГБР, в "бумагах" использовалась печать образца 2019 года и подпись бывшего военного комиссара, а также вносились ложные данные о непригодности к службе в Единый электронный реестр "Оберіг".
При этом мужчинам даже не нужно было проходить военно-врачебную комиссию. В случае дополнительных трудностей дельцы требовали еще 1 тысячу долларов
В апреле 2025 года сотрудники ГБР задержали организаторов при получении 20 тысяч долларов США от клиента.
Оба фигуранта обвиняются в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенном по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Обвинительный акт направлен в суд.
Санкция статьи предусматривает наказание до 9 лет лишения свободы.
Напомним
На Закарпатье разоблачен 27-летний осужденный, который организовал схему незаконной переправки лиц в Венгрию. Ему помогала 45-летняя знакомая, которую задержали при получении 6200 долларов за услуги.
Экс-голкипера "Динамо" и "Шахтера" задержали при попытке незаконно пересечь границу, он уже в учебном центре ВСУ - СМИ16.09.25, 22:20 • 4374 просмотра