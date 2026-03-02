Німеччина не планує втручатися у війну з Іраном через відсутність ресурсів – МЗС

$43.100.11
50.870.16
uk
1 березня, 20:23 • 26223 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 51485 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 49859 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 55865 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 65658 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 70637 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 74832 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 78937 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 81543 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 75736 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
4м/с
74%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США поспішають знищити ракетні та безпілотні сили Ірану до вичерпання ракет до систем ППО - WSJ1 березня, 23:32 • 35509 перегляди
Окупанти викрадають електроенергію з ТОТ для потреб півдня рф - ЦНС2 березня, 00:05 • 37827 перегляди
Ціна на нафту зросла на 10% після ударів по Ірану, можливий стрибок до $100 за барель - Reuters2 березня, 00:42 • 34970 перегляди
Мерц підтримав дії США та Ізраїлю проти Ірану, назвавши його режим терористичним2 березня, 01:16 • 36444 перегляди
Британська база на Кіпрі зазнала атаки після надання дозволу США на удари по іранських об'єктах - ЗМІ2 березня, 01:51 • 35944 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 113923 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 119730 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 101555 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 102820 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 102694 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Іван Федоров
Актуальні місця
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Україна
Кувейт
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 60617 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 58709 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 54723 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 53258 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 65764 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Х-101
F-15 Eagle
The New York Times

Німеччина не планує втручатися у війну з Іраном через відсутність ресурсів – МЗС

Київ • УНН

 • 192 перегляди

МЗС Німеччини спростувало інформацію про можливу участь Бундесверу в бойових діях проти Тегерана. Країна не має наміру вступати у відкрите збройне протистояння та не володіє необхідними ресурсами.

Німеччина не планує втручатися у війну з Іраном через відсутність ресурсів – МЗС

Офіційний Берлін категорично спростував інформацію про можливу участь Бундесверу в бойових діях проти Тегерана на боці США та Ізраїлю. Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що країна не має наміру вступати у відкрите збройне протистояння та не володіє необхідними ресурсами для ведення такої кампанії. Про це пише УНН.

Деталі

Раніше видання GLZRadio з посиланням на власні джерела поширило інформацію, що уряд ФРН розглядає варіанти залучення військово-повітряних сил до атак на Іран.

Повідомлялося, що Берлін обговорює з Вашингтоном сценарії безпосередньої участі в конфлікті або надання масштабної військово-технічної допомоги супротивникам Тегерана.

Війна на Близькому Сході призвела до численних жертв серед цивільних та військових у шести країнах02.03.26, 09:40 • 2684 перегляди

Проте очільник зовнішньополітичного відомства назвав ці припущення безпідставними, наголосивши на дипломатичному пріоритеті врегулювання кризи та обмеженості оборонного потенціалу країни для операцій такого масштабу.

Позиція Берліна щодо регіональної стабільності та ресурсного забезпечення

Німецьке керівництво підкреслює, що наразі Німеччина зосереджена на виконанні своїх зобов'язань у межах НАТО та підтримці стабільності в Європі, що робить відкриття нового фронту на Близькому Сході неможливим. 

У міністерстві зазначають, що Німеччина продовжуватиме підтримувати союзників виключно в межах чинних міжнародних домовленостей, уникаючи прямого втягування у війну з Ісламською Республікою.

Секретар нацбезпеки Ірану офіційно відмовився від будь-яких переговорів зі США02.03.26, 10:22 • 2414 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Сутички
Ізраїль
Бундесвер
НАТО
Європа
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Іран