Німеччина не планує втручатися у війну з Іраном через відсутність ресурсів – МЗС

Офіційний Берлін категорично спростував інформацію про можливу участь Бундесверу в бойових діях проти Тегерана на боці США та Ізраїлю. Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що країна не має наміру вступати у відкрите збройне протистояння та не володіє необхідними ресурсами для ведення такої кампанії. Про це пише УНН.

Деталі

Раніше видання GLZRadio з посиланням на власні джерела поширило інформацію, що уряд ФРН розглядає варіанти залучення військово-повітряних сил до атак на Іран.

Повідомлялося, що Берлін обговорює з Вашингтоном сценарії безпосередньої участі в конфлікті або надання масштабної військово-технічної допомоги супротивникам Тегерана.

Війна на Близькому Сході призвела до численних жертв серед цивільних та військових у шести країнах

Проте очільник зовнішньополітичного відомства назвав ці припущення безпідставними, наголосивши на дипломатичному пріоритеті врегулювання кризи та обмеженості оборонного потенціалу країни для операцій такого масштабу.

Позиція Берліна щодо регіональної стабільності та ресурсного забезпечення

Німецьке керівництво підкреслює, що наразі Німеччина зосереджена на виконанні своїх зобов'язань у межах НАТО та підтримці стабільності в Європі, що робить відкриття нового фронту на Близькому Сході неможливим.

У міністерстві зазначають, що Німеччина продовжуватиме підтримувати союзників виключно в межах чинних міжнародних домовленостей, уникаючи прямого втягування у війну з Ісламською Республікою.

