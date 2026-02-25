Митрополита Святогірської лаври УПЦ МП Арсенія відпустили під домашній арешт

Чечелівський районний суд Дніпра відпустив митрополита Святогірської лаври УПЦ МП Арсенія під цілодобовий домашній арешт до 25 квітня. Про це повідомили у Святогірській лаврі, передає УНН.

25 лютого 2026 року відбулося чергове підготовче засідання Чечелівського районного суду м. Дніпра у справі намісника Святогірської Лаври митрополита Арсенія. Суд розглядав клопотання сторони захисту щодо зміни запобіжного заходу на не пов’язаний з триманням під вартою. Арсеній взяв участь у засіданні очно - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що адвокати просили суд змінити Арсенію запобіжний захід з тримання під вартою, що є винятковим і крайнім запобіжним заходом у кримінальному провадженні, на взяття на поруки або домашній арешт.

Також адвокати подали клопотання щодо повернення обвинувального акту у зв’язку з його невідповідністю вимогам кримінального процесуального законодавства, а саме статті 291 КПК.

... рішення суду: замінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт до 25 квітня 2026 року без застосування електронного засобу контролю. Арсенія звільнили з-під арешту прямо у залі суду. У клопотанні щодо повернення обвинувального акту суд відмовив. Рішення оскарженню не підлягає - зазначається в повідомленні.

