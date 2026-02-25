Митрополита Святогірської лаври УПЦ МП Арсенія відпустили під домашній арешт

$43.260.03
Ексклюзив
17:40 • 186 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
16:34 • 3118 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
16:25 • 6602 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
13:55 • 16204 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
12:46 • 15702 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
12:28 • 16041 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
12:01 • 26281 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
25 лютого, 09:16 • 21863 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 09:09 • 25204 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
25 лютого, 08:12 • 22507 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
13:55 • 16204 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
12:01 • 26281 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 48887 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 58758 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 76511 перегляди
Митрополита Святогірської лаври УПЦ МП Арсенія відпустили під домашній арешт

Київ • УНН

 • 222 перегляди

Чечелівський суд Дніпра змінив запобіжний захід митрополиту Святогірської лаври Арсенію на цілодобовий домашній арешт до 25 квітня 2026 року. Його звільнили в залі суду, відмовивши у поверненні обвинувального акту.

Митрополита Святогірської лаври УПЦ МП Арсенія відпустили під домашній арешт

Чечелівський районний суд Дніпра відпустив митрополита Святогірської лаври УПЦ МП Арсенія під цілодобовий домашній арешт до 25 квітня. Про це повідомили у Святогірській лаврі, передає УНН

25 лютого 2026 року відбулося чергове підготовче засідання Чечелівського районного суду м. Дніпра у справі намісника Святогірської Лаври митрополита Арсенія. Суд розглядав клопотання сторони захисту щодо зміни запобіжного заходу на не пов’язаний з триманням під вартою. Арсеній взяв участь у засіданні очно 

- йдеться в повідомленні. 

Повідомляється, що адвокати просили суд змінити Арсенію запобіжний захід з тримання під вартою, що є винятковим і крайнім запобіжним заходом у кримінальному провадженні, на взяття на поруки або домашній арешт. 

Також адвокати подали клопотання щодо повернення обвинувального акту у зв’язку з його невідповідністю вимогам кримінального процесуального законодавства, а саме статті 291 КПК.

... рішення суду: замінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт до 25 квітня 2026 року без застосування електронного засобу контролю. Арсенія звільнили з-під арешту прямо у залі суду. У клопотанні щодо повернення обвинувального акту суд відмовив. Рішення оскарженню не підлягає 

- зазначається в повідомленні. 

Нагадаємо 

У Харкові затримано священнослужителя УПЦ, який поширював антиукраїнські наративи та виправдовував агресію рф. Під час обшуків вилучено понад 2,6 млн грн, ймовірно отриманих за пропаганду.

Павло Башинський

Кримінал
російська пропаганда
Обшук
Війна в Україні
Дніпро (місто)
Харків