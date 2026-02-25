Митрополита Святогорской лавры УПЦ МП Арсения отпустили под домашний арест

$43.260.03
16:34 • 2856 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
16:25 • 6360 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
13:55 • 16024 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
12:46 • 15603 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
12:28 • 15977 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
12:01 • 26174 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
25 февраля, 09:16 • 21837 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 09:09 • 25176 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
25 февраля, 08:12 • 22483 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
25 февраля, 06:19 • 19258 просмотра
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
Вступление Украины в ЕС в 2027 году нереалистично - министр правительства Австрии25 февраля, 08:33 • 5820 просмотра
ЕС ищет пути обойти Орбана для предоставления Украине кредита в 90 млрд евро - Politico25 февраля, 09:26 • 23458 просмотра
Цена вопроса - 60 тыс. долларов. На Буковине задержали "скорую" с уклонистамиPhoto25 февраля, 10:09 • 11913 просмотра
На Бали расследуют возможное похищение гражданина Украины Игоря Комарова25 февраля, 11:07 • 15949 просмотра
В Иране студенческие протесты охватили более 10 университетов и распространяются по стране12:05 • 16318 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
13:55 • 16022 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
12:01 • 26173 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 48838 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 58708 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 76448 просмотра
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Виктор Орбан
Йонас Гар Стере
Каори Сакамото
Украина
Норвегия
Львов
Германия
Венгрия
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 20568 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 24199 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 26663 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 30475 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 38762 просмотра
Техника
Отопление
MIM-104 Patriot
НАСАМС
Золото

Митрополита Святогорской лавры УПЦ МП Арсения отпустили под домашний арест

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Чечеловский суд Днепра изменил меру пресечения митрополиту Святогорской лавры Арсению на круглосуточный домашний арест до 25 апреля 2026 года. Его освободили в зале суда, отказав в возвращении обвинительного акта.

Митрополита Святогорской лавры УПЦ МП Арсения отпустили под домашний арест

Чечеловский районный суд Днепра отпустил митрополита Святогорской лавры УПЦ МП Арсения под круглосуточный домашний арест до 25 апреля. Об этом сообщили в Святогорской лавре, передает УНН

25 февраля 2026 года состоялось очередное подготовительное заседание Чечеловского районного суда г. Днепра по делу наместника Святогорской Лавры митрополита Арсения. Суд рассматривал ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей. Арсений принял участие в заседании очно 

- говорится в сообщении. 

Сообщается, что адвокаты просили суд изменить Арсению меру пресечения с содержания под стражей, что является исключительной и крайней мерой пресечения в уголовном производстве, на взятие на поруки или домашний арест. 

Также адвокаты подали ходатайство о возвращении обвинительного акта в связи с его несоответствием требованиям уголовного процессуального законодательства, а именно статьи 291 УПК.

... решение суда: заменить меру пресечения на круглосуточный домашний арест до 25 апреля 2026 года без применения электронного средства контроля. Арсения освободили из-под ареста прямо в зале суда. В ходатайстве о возвращении обвинительного акта суд отказал. Решение обжалованию не подлежит 

- отмечается в сообщении. 

Напомним 

В Харькове задержан священнослужитель УПЦ, который распространял антиукраинские нарративы и оправдывал агрессию РФ. Во время обысков изъято более 2,6 млн грн, вероятно полученных за пропаганду.

Павел Башинский

Криминал и ЧП
российская пропаганда
Обыск
Война в Украине
Днепр (город)
Харьков