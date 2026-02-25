Митрополита Святогорской лавры УПЦ МП Арсения отпустили под домашний арест

Чечеловский районный суд Днепра отпустил митрополита Святогорской лавры УПЦ МП Арсения под круглосуточный домашний арест до 25 апреля. Об этом сообщили в Святогорской лавре, передает УНН.

25 февраля 2026 года состоялось очередное подготовительное заседание Чечеловского районного суда г. Днепра по делу наместника Святогорской Лавры митрополита Арсения. Суд рассматривал ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей. Арсений принял участие в заседании очно - говорится в сообщении.

Сообщается, что адвокаты просили суд изменить Арсению меру пресечения с содержания под стражей, что является исключительной и крайней мерой пресечения в уголовном производстве, на взятие на поруки или домашний арест.

Также адвокаты подали ходатайство о возвращении обвинительного акта в связи с его несоответствием требованиям уголовного процессуального законодательства, а именно статьи 291 УПК.

... решение суда: заменить меру пресечения на круглосуточный домашний арест до 25 апреля 2026 года без применения электронного средства контроля. Арсения освободили из-под ареста прямо в зале суда. В ходатайстве о возвращении обвинительного акта суд отказал. Решение обжалованию не подлежит - отмечается в сообщении.

Напомним

