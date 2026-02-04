Мирні переговори щодо України можуть створити ризики нової війни - оцінка підходу Трампа

$43.190.22
50.950.04
ukenru
10:29 • 3054 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
09:59 • 4226 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
07:36 • 7844 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 24080 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 41837 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 35265 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 35455 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 32801 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 20741 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 28796 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
3.5м/с
70%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
російська атака на Одесу: пошкоджено школу, дитсадок та житлові будинкиPhoto4 лютого, 04:32 • 6224 перегляди
Окупанти підриваються на власних мінах у дельті Дніпра – звіт "АТЕШ"4 лютого, 05:00 • 7960 перегляди
Снігопади в Японії: кількість жертв зросла до 35 осіб, сніговий покрив перевищує 2, а подекуди й 4 метриPhoto05:46 • 20956 перегляди
На Одещині через атаку рф пошкоджено критичну інфраструктуру, є постраждалий: показали наслідкиPhotoVideo06:41 • 7658 перегляди
Переговори в Абу-Дабі: росіяни не йдуть на жодні поступки щодо України - ISW07:33 • 25491 перегляди
Публікації
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою11:15 • 128 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 41717 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 43634 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 82390 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 90959 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Сергій Лисак
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Абу-Дабі
Європа
Реклама
УНН Lite
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев’ять років шлюбу3 лютого, 18:03 • 18631 перегляди
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"Video3 лютого, 16:57 • 18913 перегляди
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикоюPhoto3 лютого, 14:20 • 21983 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto3 лютого, 11:58 • 28814 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 39257 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Золото

Мирні переговори щодо України можуть створити ризики нової війни - оцінка підходу Трампа

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Підхід Дональда Трампа до мирних переговорів між Україною та росією може призвести до угоди, яка не зупинить війну. Це створить умови для нового вторгнення рф, зазначає The Telegraph.

Мирні переговори щодо України можуть створити ризики нової війни - оцінка підходу Трампа

Підхід президента США Дональда Трампа до мирних переговорів між Україною та росією може призвести до укладення угоди, яка не зупинить війну, а створить умови для нового вторгнення рф. Про це повідомляє The Telegraph, передає УНН.

Деталі

Немає нічого небезпечнішого, ніж мирний процес, який завершує одну війну, лише ризикуючи започаткувати іншу. Дональд Трамп, здається, не усвідомлює цієї реальності, відправляючи свого вірного посланця Стіва Віткоффа посередником у досягненні угоди - будь-якої угоди - між росією та Україною на наступному раунді мирних переговорів в Абу-Дабі, що відбудуться в середу та четвер

- пише видання.

Очікується, що наступний раунд переговорів між росією та Україною буде зосереджений на питанні майбутнього частини Донецької області площею близько 2300 квадратних миль, що за словами видання, Віткофф назвав "одним питанням", яке залишається невирішеним.

Хоча решту Донецька захопила росія, ця територія залишається в руках України. Впродовж чотирьох років повномасштабного вторгнення та одного жорстокого наступу за іншим росії так і не вдалося його захопити. Українські солдати відбили атаки володимира путіна та завзято тримали оборону за величезну ціну

- наголошує The Telegraph.

Нагадаємо

За даними Інституту вивчення війни, російська сторона не йде на поступки і не змінює свої вимог щодо припинення війни в Україні. кремль вимагає виведення ЗСУ з усіх окупованих територій, а також хоче, щоб Україна й надалі залишалась під російським впливом.

Алла Кіосак

СуспільствоВійна в УкраїніПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Дейлі телеграф
Донецька область
Інститут вивчення війни
Абу-Дабі
Дональд Трамп
Україна