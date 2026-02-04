Підхід президента США Дональда Трампа до мирних переговорів між Україною та росією може призвести до укладення угоди, яка не зупинить війну, а створить умови для нового вторгнення рф. Про це повідомляє The Telegraph, передає УНН.

Деталі

Немає нічого небезпечнішого, ніж мирний процес, який завершує одну війну, лише ризикуючи започаткувати іншу. Дональд Трамп, здається, не усвідомлює цієї реальності, відправляючи свого вірного посланця Стіва Віткоффа посередником у досягненні угоди - будь-якої угоди - між росією та Україною на наступному раунді мирних переговорів в Абу-Дабі, що відбудуться в середу та четвер - пише видання.

Очікується, що наступний раунд переговорів між росією та Україною буде зосереджений на питанні майбутнього частини Донецької області площею близько 2300 квадратних миль, що за словами видання, Віткофф назвав "одним питанням", яке залишається невирішеним.

Хоча решту Донецька захопила росія, ця територія залишається в руках України. Впродовж чотирьох років повномасштабного вторгнення та одного жорстокого наступу за іншим росії так і не вдалося його захопити. Українські солдати відбили атаки володимира путіна та завзято тримали оборону за величезну ціну - наголошує The Telegraph.

Нагадаємо

За даними Інституту вивчення війни, російська сторона не йде на поступки і не змінює свої вимог щодо припинення війни в Україні. кремль вимагає виведення ЗСУ з усіх окупованих територій, а також хоче, щоб Україна й надалі залишалась під російським впливом.