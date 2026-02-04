Подход президента США Дональда Трампа к мирным переговорам между Украиной и россией может привести к заключению соглашения, которое не остановит войну, а создаст условия для нового вторжения рф. Об этом сообщает The Telegraph, передает УНН.

Детали

Нет ничего опаснее, чем мирный процесс, который завершает одну войну, лишь рискуя начать другую. Дональд Трамп, кажется, не осознает этой реальности, отправляя своего верного посланника Стива Виткоффа посредником в достижении соглашения - любого соглашения - между россией и Украиной на следующем раунде мирных переговоров в Абу-Даби, которые состоятся в среду и четверг - пишет издание.

Ожидается, что следующий раунд переговоров между россией и Украиной будет сосредоточен на вопросе будущего части Донецкой области площадью около 2300 квадратных миль, что, по словам издания, Виткофф назвал "одним вопросом", который остается нерешенным.

Хотя остальную часть Донецка захватила россия, эта территория остается в руках Украины. В течение четырех лет полномасштабного вторжения и одного жестокого наступления за другим россии так и не удалось его захватить. Украинские солдаты отбили атаки владимира путина и упорно держали оборону ценой огромных потерь - подчеркивает The Telegraph.

Напомним

По данным Института изучения войны, российская сторона не идет на уступки и не меняет свои требования по прекращению войны в Украине. кремль требует вывода ВСУ со всех оккупированных территорий, а также хочет, чтобы Украина и дальше оставалась под российским влиянием.