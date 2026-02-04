Мирные переговоры по Украине могут создать риски новой войны - оценка подхода Трампа

$43.190.22
50.950.04
ukenru
10:29 • 3178 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
09:59 • 4402 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
07:36 • 7972 просмотра
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
3 февраля, 22:15 • 24157 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 41916 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 35304 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 35486 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 32817 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 20747 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 28804 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
российская атака на Одессу: повреждены школа, детсад и жилые домаPhoto4 февраля, 04:32 • 6388 просмотра
Оккупанты подрываются на собственных минах в дельте Днепра – отчет "АТЕШ"4 февраля, 05:00 • 8134 просмотра
Снегопады в Японии: число жертв возросло до 35 человек, снежный покров превышает 2, а местами и 4 метраPhoto05:46 • 21055 просмотра
В Одесской области из-за атаки рф повреждена критическая инфраструктура, есть пострадавший: показали последствияPhotoVideo06:41 • 7840 просмотра
Переговоры в Абу-Даби: россияне не идут ни на какие уступки по Украине - ISW07:33 • 25598 просмотра
публикации
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой11:15 • 290 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 41784 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 43690 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 82445 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 91018 просмотра
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака3 февраля, 18:03 • 18657 просмотра
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"Video3 февраля, 16:57 • 18939 просмотра
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto3 февраля, 14:20 • 22010 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto3 февраля, 11:58 • 28840 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 39280 просмотра
Мирные переговоры по Украине могут создать риски новой войны - оценка подхода Трампа

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Подход Дональда Трампа к мирным переговорам между Украиной и россией может привести к соглашению, которое не остановит войну. Это создаст условия для нового вторжения рф, отмечает The Telegraph.

Мирные переговоры по Украине могут создать риски новой войны - оценка подхода Трампа

Подход президента США Дональда Трампа к мирным переговорам между Украиной и россией может привести к заключению соглашения, которое не остановит войну, а создаст условия для нового вторжения рф. Об этом сообщает The Telegraph, передает УНН.

Детали

Нет ничего опаснее, чем мирный процесс, который завершает одну войну, лишь рискуя начать другую. Дональд Трамп, кажется, не осознает этой реальности, отправляя своего верного посланника Стива Виткоффа посредником в достижении соглашения - любого соглашения - между россией и Украиной на следующем раунде мирных переговоров в Абу-Даби, которые состоятся в среду и четверг

- пишет издание.

Ожидается, что следующий раунд переговоров между россией и Украиной будет сосредоточен на вопросе будущего части Донецкой области площадью около 2300 квадратных миль, что, по словам издания, Виткофф назвал "одним вопросом", который остается нерешенным.

Хотя остальную часть Донецка захватила россия, эта территория остается в руках Украины. В течение четырех лет полномасштабного вторжения и одного жестокого наступления за другим россии так и не удалось его захватить. Украинские солдаты отбили атаки владимира путина и упорно держали оборону ценой огромных потерь

- подчеркивает The Telegraph.

Напомним

По данным Института изучения войны, российская сторона не идет на уступки и не меняет свои требования по прекращению войны в Украине. кремль требует вывода ВСУ со всех оккупированных территорий, а также хочет, чтобы Украина и дальше оставалась под российским влиянием.

Алла Киосак

Война в Украине
Владимир Путин
Ежедневная газета "Дейли Телеграф"
Донецкая область
Институт изучения войны
Абу-Даби
Дональд Трамп
Украина