Минулої доби росіяни на Донеччині вбили одного цивільного - ОВА
Київ • УНН
3 січня російські війська вбили одну людину в Слов'янську та поранили ще одну на Донеччині. Загальна кількість жертв російської агресії в регіоні сягнула 3865 загиблих та 8747 поранених.
3 січня росіяни вбили 1 жителя Донеччини. Ще одна людина отримала поранення. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
Деталі
За 3 січня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Слов'янську. Ще 1 людина в області за добу дістала поранення
За його словами, загальна кількість жертв росіян на Донеччині з початку повномасштабного вторгнення сягає 3865 чоловік. Ще 8747 отримали поранення.
Нагадаємо
У Харкові з-під завалів деблокували тіло молодої жінки. За попередніми даними, її ідентифікували як маму загиблого трирічного хлопчика.