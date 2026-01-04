$42.170.00
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 29031 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 40860 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 44210 перегляди
У п'яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 43534 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 58126 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 78811 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОП
2 січня, 11:39 • 67859 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОП
2 січня, 09:17 • 87823 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 48380 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
Минулої доби росіяни на Донеччині вбили одного цивільного - ОВА

Київ • УНН

 • 26 перегляди

3 січня російські війська вбили одну людину в Слов'янську та поранили ще одну на Донеччині. Загальна кількість жертв російської агресії в регіоні сягнула 3865 загиблих та 8747 поранених.

Минулої доби росіяни на Донеччині вбили одного цивільного - ОВА

3 січня росіяни вбили 1 жителя Донеччини. Ще одна людина отримала поранення. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Деталі

За 3 січня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Слов'янську. Ще 1 людина в області за добу дістала поранення

- повідомив Філашкін.

За його словами, загальна кількість жертв росіян на Донеччині з початку повномасштабного вторгнення сягає 3865 чоловік. Ще 8747 отримали поранення.

Нагадаємо

У Харкові з-під завалів деблокували тіло молодої жінки. За попередніми даними, її ідентифікували як маму загиблого трирічного хлопчика.

Павло Башинський

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Воєнний стан
Війна в Україні
Вадим Філашкін
Донецька область
Слов'янськ
Харків