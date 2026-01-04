Минулої доби росіяни на Донеччині вбили одного цивільного - ОВА

3 січня росіяни вбили 1 жителя Донеччини. Ще одна людина отримала поранення. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

