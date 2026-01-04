За прошедшие сутки россияне в Донецкой области убили одного гражданского - ОВА
Киев • УНН
3 января российские войска убили одного человека в Славянске и ранили еще одного в Донецкой области. Общее количество жертв российской агрессии в регионе достигло 3865 погибших и 8747 раненых.
3 января россияне убили 1 жителя Донецкой области. Еще один человек получил ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
Детали
За 3 января россияне убили 1 жителя Донецкой области: в Славянске. Еще 1 человек в области за сутки получил ранения
По его словам, общее количество жертв россиян в Донецкой области с начала полномасштабного вторжения достигает 3865 человек. Еще 8747 получили ранения.
Напомним
