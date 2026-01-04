$42.170.00
20750 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
За прошедшие сутки россияне в Донецкой области убили одного гражданского - ОВА

Киев • УНН

 • 18 просмотра

3 января российские войска убили одного человека в Славянске и ранили еще одного в Донецкой области. Общее количество жертв российской агрессии в регионе достигло 3865 погибших и 8747 раненых.

За прошедшие сутки россияне в Донецкой области убили одного гражданского - ОВА

3 января россияне убили 1 жителя Донецкой области. Еще один человек получил ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

За 3 января россияне убили 1 жителя Донецкой области: в Славянске. Еще 1 человек в области за сутки получил ранения

- сообщил Филашкин.

По его словам, общее количество жертв россиян в Донецкой области с начала полномасштабного вторжения достигает 3865 человек. Еще 8747 получили ранения.

Напомним

В Харькове из-под завалов деблокировали тело молодой женщины. По предварительным данным, ее идентифицировали как маму погибшего трехлетнего мальчика.

Павел Башинский

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Военное положение
Война в Украине
Вадим Филашкин
Донецкая область
Славянск
Харьков