Миколаїв бореться з наслідками негоди: повалені дерева, місто готується до сильних злив
Київ • УНН
30 вересня комунальники Миколаєва ліквідували наслідки негоди, прибираючи 9 повалених дерев. Міський голова Олександр Сєнкевич попередив про дощ та пориви вітру 1 жовтня.
Минулої доби, 30 вересня, комунальники в Миколаєві ліквідовували наслідки негоди: вони прибирали аварійні дерева, що впали через сильний вітер. Про це повідомив у Telegram міський голова Олександр Сєнкевич, передає УНН.
Деталі
10-й взвод ДВГРЗ ДСНС України розпиляв і прибрав 9 аварійних дерев, що впали через сильний вітер. Паралельно комунальники очищають дощоприймальні колодязі, щоб уникнути підтоплень та засмічень під час злив
Також Сєнкевич попередив про дощ та пориви вітру 1 жовтня. Він закликав містян бути уважними на вулицях, уникати місць із великою кількістю дерев і не забувати про парасолю.
Нагадаємо
У середу, 1 жовтня, на горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах продовжив падати сніг: температура повітря опустилася до -5°С. Це відбувається вже другий день поспіль і створює небезпеку для туристів.