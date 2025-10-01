Николаев борется с последствиями непогоды: поваленные деревья, город готовится к сильным ливням

За прошедшие сутки, 30 сентября, коммунальщики в Николаеве ликвидировали последствия непогоды: они убирали аварийные деревья, упавшие из-за сильного ветра. Об этом сообщил в Telegram городской голова Александр Сенкевич, передает УНН.

Детали

10-й взвод ГВГРЗ ГСЧС Украины распилил и убрал 9 аварийных деревьев, упавших из-за сильного ветра. Параллельно коммунальщики очищают дождеприемные колодцы, чтобы избежать подтоплений и засоров во время ливней - написал чиновник.

Также Сенкевич предупредил о дожде и порывах ветра 1 октября. Он призвал горожан быть внимательными на улицах, избегать мест с большим количеством деревьев и не забывать о зонте.

Напомним

В среду, 1 октября, на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах продолжил падать снег: температура воздуха опустилась до -5°С. Это происходит уже второй день подряд и создает опасность для туристов.