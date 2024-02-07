Ми відповімо росії на кожну ракету, кожен "шахед": Зеленський про масштабний обстріл рф
Київ • УНН
росія завдала ракетних ударів по кількох українських містах, в результаті чого загинули 4 людини і десятки отримали поранення, що змусило президента Зеленського пообіцяти відплату за кожну атаку.
Відповімо росії на кожну ракету, кожен "шахед". Так Президент України Володимир Зеленський відреагував на масштабний ракетний удар рф і висловив співчуття родинам загиблих і пострадалих, передає УНН.
Зеленський зауважив, що у Києві ще до вечора тривав розбір завалів після російського ранкового удару, житловий будинок. Миколаїв, Харків, Львівська область, Дніпровщина, Хмельниччина, Київщина, Херсонщина – у цих регіонах є постраждалі, є пошкодження.
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"Десятки постраждалих, чотири людини загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Ми відповімо росії на кожну ракету, кожен "шахед", - зазначив Президент.
Глава держави додав, що "наше завдання цього року – не лише максимально посилити наш повітряний щит і далекобійні можливості України, але й завдати росії максимальних системних втрат".
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