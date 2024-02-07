Атака рф на Київ: роботи з ліквідації наслідків завершено

Роботи з ліквідації наслідків атаки рф на Київ завершено, передає УНН із посиланням на ДСНС.

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За даними рятувальників, унаслідок ранкової атаки у багатоповерхівці, що у Голосіївському районі, загинуло 4 людей. З будинку евакуйовано 40 людей та 28-врятовано. Постраждало 39 людей. Психологічну допомогу надано 85 людям.

"Пожежу ліквідовано. Аварійно-рятувальні роботи завершено о 20:10", - резюмували у ДСНС.

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