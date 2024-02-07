Атака рф на Киев: работы по ликвидации последствий завершены

В КГВА показали как Киев оправляется от ракетного обстрела, ликвидация последствий всё ещё продолжается

Киевская городская военная администрация сообщила, что 40 человек получили ранения от падающих обломков после утреннего ракетного обстрела, который повредил две высоковольтные линии электропередач, но энергетики восстановили электроснабжение для всех жителей Днепровского района в течение нескольких часов, как и было обещано.