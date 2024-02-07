Атака рф на Киев: работы по ликвидации последствий завершены

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
  •  83133 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
  •  107592 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
  •  143996 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Эксклюзив
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  199281 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  221854 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  215387 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  243223 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Эксклюзив
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  250297 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Эксклюзив
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  206686 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  189183 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
kievКиев
Loading...
Новости по теме

Атака рф на Киев: работы по ликвидации последствий завершены

Четыре человека погибли и 39 получили ранения в результате российской атаки на многоэтажку в Голосеевском районе Киева. 40 человек были эвакуированы и 28 спасены.

Война •   •  17576 просмотра
Атака рф на Киев: работы по ликвидации последствий завершены

Основатель воздухоплавания в Грузии и оператор "Имеди": кто среди погибших при крушении воздушного шара

Три человека, включая основателя воздухоплавания в Грузии и польского пилота, погибли, когда их воздушный шар столкнулся с линией электропередач во время испытательного полета.

Общество •   •  16313 просмотра
Основатель воздухоплавания в Грузии и оператор "Имеди": кто среди погибших при крушении воздушного шара

В россии на военном полигоне в Удмуртии произошел взрыв

На полигоне вблизи российского поселка Ягул во время испытания ракетных двигателей произошел взрыв.

Новости Мира •   •  17398 просмотра
В россии на военном полигоне в Удмуртии произошел взрыв

Речь шла о последних событиях на поле боя и подготовке к Рамштайну: глава Пентагона поговорил с Умеровым

Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Украины Рустем Умеров обсудили развитие событий на поле боя и будущую встречу по защите Украины, при этом Остин подтвердил поддержку США против российской агрессии.

Война •   •  21994 просмотра
Речь шла о последних событиях на поле боя и подготовке к Рамштайну: глава Пентагона поговорил с Умеровым

Последствия атаки на Киевщине: один из трех раненых госпитализирован

Одного из трех раненых в результате утренней атаки россиян на столичный регион Киева пришлось госпитализировать.

Война •   •  22589 просмотра
Последствия атаки на Киевщине: один из трех раненых госпитализирован

"Преимущество артиллерии НАТО очевидно": экс-глава генштаба рф заявил, что вторжение в Украину демонстрирует провал российской программы вооружений

Бывший начальник генерального штаба рф заявил, что полномасштабное вторжение россии в Украину демонстрирует провал российской оборонной программы и необходимость модернизации артиллерийских, ракетных, танковых и авиационных систем, чтобы сократить отставание от НАТО.

Война •   •  20987 просмотра
"Преимущество артиллерии НАТО очевидно": экс-глава генштаба рф заявил, что вторжение в Украину демонстрирует провал российской программы вооружений

До конца лета: Кличко рассказал, когда планируют возобновить движение по "синей ветке" столичного метро

Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что движение метро на синей ветке между станциями "Теремки" и "Демеевская" в Киеве, которая сейчас закрыта на ремонт тоннеля, планируется восстановить до конца лета.

Общество •   •  21386 просмотра
До конца лета: Кличко рассказал, когда планируют возобновить движение по "синей ветке" столичного метро

Сразу две международные делегации сегодня в Одесской области: о чем договорились с Францией и Турцией

Председатель Одесской областной государственной администрации встретился с представителями Франции и Турции, чтобы обсудить привлечение помощи для восстановления инфраструктуры в Одесской области и помощи в разминировании Черного моря.

Политика •   •  20351 просмотра
Сразу две международные делегации сегодня в Одесской области: о чем договорились с Францией и Турцией

В КГВА показали как Киев оправляется от ракетного обстрела, ликвидация последствий всё ещё продолжается

Киевская городская военная администрация сообщила, что 40 человек получили ранения от падающих обломков после утреннего ракетного обстрела, который повредил две высоковольтные линии электропередач, но энергетики восстановили электроснабжение для всех жителей Днепровского района в течение нескольких часов, как и было обещано.

Война •   •  22641 просмотра
В КГВА показали как Киев оправляется от ракетного обстрела, ликвидация последствий всё ещё продолжается

Утренняя атака россиян на Киев: Боррель осмотрел поврежденную россиянами многоэтажку

Мэр Киева Виталий Кличко показал главе внешнеполитического ведомства ЕС Жозепу Боррелю убытки от российской атаки на жилой дом в Киеве, в результате которой погибли 4 гражданских лица и еще 40 получили ранения.

Война •   •  21701 просмотра
Утренняя атака россиян на Киев: Боррель осмотрел поврежденную россиянами многоэтажку