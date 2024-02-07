Мы ответим россии на каждую ракету, каждый "шахед": Зеленский о масштабном обстреле рф

Ответим россии на каждую ракету, каждый "шахед". Так Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на масштабный ракетный удар рф и выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших, передает УНН.

Зеленский отметил, что в Киеве еще до вечера продолжался разбор завалов после российского утреннего удара, жилой дом. Николаев, Харьков, Львовская область, Днепровская область, Хмельницкая, Киевская, Херсонская - в этих регионах есть пострадавшие, есть повреждения.

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"Десятки пострадавших, четыре человека погибли. Мои соболезнования родным и близким. Мы ответим россии на каждую ракету, каждый "шахед", - отметил Президент.

Глава государства добавил, что "наша задача в этом году - не только максимально усилить наш воздушный щит и дальнобойные возможности Украины, но и нанести россии максимальные системные потери".

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