МВС презентувало аудіокнигу для дітей "Голоси дитинства": її озвучили правоохоронці і рятувальники

У День захисту дітей Міністерство внутрішніх справ представило аудіокнигу, мета якої підтримати дітей і подарувати їм відчуття тепла та безпеки. До проєкту долучилися поліцейські, нацгвардійці, прикордонники та рятувальники. Про це повідомляє УНН з посиланням на МВС України.

Деталі

На презентації були присутні діти звільнених з полону військовослужбовців та діти поранених захисників, які проходять лікування та реабілітацію. Серед сотень надісланих творів, до збірки увійшли 10 найкращих казок.

Нехай кожна дитина, яка почує їх, відчує, що дорослі поруч, вони дбають та люблять. Дякую Героям, чиї голоси зробили книгу по-справжньому чарівною - звернулась до присутніх заступниця Міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

Казки для дітей озвучили поліцейські, нацгвардійці, прикордонники та рятувальники.

Додатково

Кабінет міністрів України ухвалив низку рішень до Всесвітнього дня дитини, спрямованих на захист дітей та підтримку українських родин. Серед них - оновлення статусів депортованих дітей, запровадження механізмів компенсацій, порядок реагування на випадки насильства, нові принципи фінансування оздоровлення та додаткові гарантії для випускників інтернатних закладів.