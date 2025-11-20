МВС презентувало аудіокнигу для дітей "Голоси дитинства": її озвучили правоохоронці і рятувальники

$42.090.00
48.740.05
ukenru
13:38 • 15136 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації
Ексклюзив
13:09 • 24498 перегляди
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
12:48 • 17636 перегляди
Плей-офф відбору на ЧС: збірна України дізналася суперникаPhoto
12:24 • 34603 перегляди
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях
12:24 • 34803 перегляди
Boost економіки: літакобудування повертає до бюджету 2,5 гривні на кожну гривню пільг
Ексклюзив
08:56 • 50143 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
20 листопада, 08:21 • 28675 перегляди
Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей
20 листопада, 07:57 • 25680 перегляди
У Тернополі 22 людини досі шукають після російського удару - ЗеленськийVideo
20 листопада, 07:11 • 43654 перегляди
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машиніPhoto
Ексклюзив
20 листопада, 06:00 • 38019 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про “тиск на бізнес” розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3.2м/с
92%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Це схоже на ІПСО": український дипломат Кислиця розкритикував план Трампа щодо припинення війни20 листопада, 08:01 • 35006 перегляди
Справа, що підірвала державу: як ситуація довкола Міндіча перетворилася на юридичний хаос і політичний вибух - аналіз підозри20 листопада, 08:12 • 56601 перегляди
рф атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки цілодобово у всіх регіонах - Міненерго08:40 • 37559 перегляди
План Трампа щодо України: росія платитиме оренду за Донбас, але сума не розголошується - The Telegraph08:42 • 32505 перегляди
Три українські АЕС втратили підключення до високовольтних ліній після атаки рф 19 листопада - МАГАТЕ11:00 • 35942 перегляди
Публікації
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації13:38 • 15119 перегляди
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
Ексклюзив
13:09 • 24475 перегляди
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях12:24 • 34586 перегляди
Boost економіки: літакобудування повертає до бюджету 2,5 гривні на кожну гривню пільг12:24 • 34789 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
Ексклюзив
08:56 • 50140 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Радослав Сікорський
Сергій Кислиця
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Німеччина
Тернопіль
Реклама
УНН Lite
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 30302 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 53611 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 51033 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 51937 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto18 листопада, 11:51 • 43178 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Опалення
БМ-21 «Град»
Financial Times

МВС презентувало аудіокнигу для дітей "Голоси дитинства": її озвучили правоохоронці і рятувальники

Київ • УНН

 • 738 перегляди

МВС України у День захисту дітей представило аудіокнигу, озвучену поліцейськими, нацгвардійцями, прикордонниками та рятувальниками. Збірка з 10 казок покликана подарувати дітям відчуття тепла та безпеки.

МВС презентувало аудіокнигу для дітей "Голоси дитинства": її озвучили правоохоронці і рятувальники

У День захисту дітей Міністерство внутрішніх справ представило аудіокнигу, мета якої підтримати дітей і подарувати їм відчуття тепла та безпеки. До проєкту долучилися поліцейські, нацгвардійці, прикордонники та рятувальники. Про це повідомляє УНН з посиланням на МВС України.

Деталі

На презентації були присутні діти звільнених з полону військовослужбовців та діти поранених захисників, які проходять лікування та реабілітацію. Серед сотень надісланих творів, до збірки увійшли 10 найкращих казок.

Нехай кожна дитина, яка почує їх, відчує, що дорослі поруч, вони дбають та люблять. Дякую Героям, чиї голоси зробили книгу по-справжньому чарівною

 - звернулась до присутніх заступниця Міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

Казки для дітей озвучили поліцейські, нацгвардійці, прикордонники та рятувальники.

Додатково

Кабінет міністрів України ухвалив низку рішень до Всесвітнього дня дитини, спрямованих на захист дітей та підтримку українських родин. Серед них - оновлення статусів депортованих дітей, запровадження механізмів компенсацій, порядок реагування на випадки насильства, нові принципи фінансування оздоровлення та додаткові гарантії для випускників інтернатних закладів.

Алла Кіосак

Суспільство
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
благодійність
Національна гвардія України
Міністерство внутрішніх справ України
Україна