МВД презентовало аудиокнигу для детей "Голоса детства": ее озвучили правоохранители и спасатели
Киев • УНН
МВД Украины в День защиты детей представило аудиокнигу, озвученную полицейскими, нацгвардейцами, пограничниками и спасателями. Сборник из 10 сказок призван подарить детям ощущение тепла и безопасности.
Детали
На презентации присутствовали дети освобожденных из плена военнослужащих и дети раненых защитников, проходящих лечение и реабилитацию. Среди сотен присланных произведений, в сборник вошли 10 лучших сказок.
Пусть каждый ребенок, который услышит их, почувствует, что взрослые рядом, они заботятся и любят. Спасибо Героям, чьи голоса сделали книгу по-настоящему волшебной
Сказки для детей озвучили полицейские, нацгвардейцы, пограничники и спасатели.
Дополнительно
Кабинет министров Украины принял ряд решений ко Всемирному дню ребенка, направленных на защиту детей и поддержку украинских семей. Среди них - обновление статусов депортированных детей, введение механизмов компенсаций, порядок реагирования на случаи насилия, новые принципы финансирования оздоровления и дополнительные гарантии для выпускников интернатных учреждений.