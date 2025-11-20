МВД презентовало аудиокнигу для детей "Голоса детства": ее озвучили правоохранители и спасатели

В День защиты детей Министерство внутренних дел представило аудиокнигу, цель которой поддержать детей и подарить им ощущение тепла и безопасности. К проекту присоединились полицейские, нацгвардейцы, пограничники и спасатели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД Украины.

На презентации присутствовали дети освобожденных из плена военнослужащих и дети раненых защитников, проходящих лечение и реабилитацию. Среди сотен присланных произведений, в сборник вошли 10 лучших сказок.

Пусть каждый ребенок, который услышит их, почувствует, что взрослые рядом, они заботятся и любят. Спасибо Героям, чьи голоса сделали книгу по-настоящему волшебной