МВД презентовало аудиокнигу для детей "Голоса детства": ее озвучили правоохранители и спасатели

11:38 • 6310 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 10098 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 13102 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 20604 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27548 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 39882 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22434 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24865 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25220 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22453 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Популярные новости
Посол США в ООН пригрозил России санкциями и поставками оружия Украине, если Кремль не остановит войну21 ноября, 02:58 • 21580 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26357 просмотра
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствияPhoto06:53 • 14472 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 22965 просмотра
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN08:07 • 13252 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo11:38 • 6332 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф09:41 • 13119 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 23022 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины21 ноября, 04:07 • 39896 просмотра
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto20 ноября, 15:45 • 58848 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo09:58 • 6390 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26399 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 39326 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 53198 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 75029 просмотра
МВД презентовало аудиокнигу для детей "Голоса детства": ее озвучили правоохранители и спасатели

Киев • УНН

 • 2210 просмотра

МВД Украины в День защиты детей представило аудиокнигу, озвученную полицейскими, нацгвардейцами, пограничниками и спасателями. Сборник из 10 сказок призван подарить детям ощущение тепла и безопасности.

МВД презентовало аудиокнигу для детей "Голоса детства": ее озвучили правоохранители и спасатели

В День защиты детей Министерство внутренних дел представило аудиокнигу, цель которой поддержать детей и подарить им ощущение тепла и безопасности. К проекту присоединились полицейские, нацгвардейцы, пограничники и спасатели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД Украины.

Детали

На презентации присутствовали дети освобожденных из плена военнослужащих и дети раненых защитников, проходящих лечение и реабилитацию. Среди сотен присланных произведений, в сборник вошли 10 лучших сказок.

Пусть каждый ребенок, который услышит их, почувствует, что взрослые рядом, они заботятся и любят. Спасибо Героям, чьи голоса сделали книгу по-настоящему волшебной

 - обратилась к присутствующим заместитель Министра внутренних дел Екатерина Павличенко.

Сказки для детей озвучили полицейские, нацгвардейцы, пограничники и спасатели.

Дополнительно

Кабинет министров Украины принял ряд решений ко Всемирному дню ребенка, направленных на защиту детей и поддержку украинских семей. Среди них - обновление статусов депортированных детей, введение механизмов компенсаций, порядок реагирования на случаи насилия, новые принципы финансирования оздоровления и дополнительные гарантии для выпускников интернатных учреждений.

Алла Киосак

Общество
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
благотворительность
Национальная гвардия Украины
Министерство внутренних дел Украины
Украина