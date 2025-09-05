$41.350.02
Ексклюзив
08:19 • 22 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
06:13 • 10180 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 22765 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 42554 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 36133 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 38660 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 39660 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 30422 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 24482 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 54765 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International
31 серпня, 02:29 • 297930 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД
31 серпня, 19:40 • 291631 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України
1 вересня, 04:35 • 283419 перегляди
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні
3 вересня, 23:48 • 46606 перегляди
"Ми ведемо дуже хороший діалог": Трамп має намір поговорити з путіним після розмови із Зеленським
02:33 • 11859 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці07:47 • 1602 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo06:13 • 10180 перегляди
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту4 вересня, 18:50 • 17697 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 46000 перегляди
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салатуPhoto4 вересня, 07:53 • 33554 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Емманюель Макрон
Сем Альтман
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Білий дім
Пентагон
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 18397 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 46000 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 19204 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 24676 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 26520 перегляди
Шахед-136
Fox News
Фейкові новини
Financial Times
ChatGPT

Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Експерт Сергій Куюн прогнозує можливе зниження цін на бензин та дизель на 1-2 гривні восени. Це пов'язано зі зниженням оптових цін та стабільністю ринку пального.

Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени

Наразі, якщо не буде ніяких форс-мажорів, то різкого коливання цін на пальне в Україні не очікується. Ціни на світлі нафтопродукти - бензин, дизель може на одну-дві гривні просісти, зокрема через невеличке зниження оптових цін. Про це в коментарі УНН розповів експерт з паливного ринку, директор "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн.  

Насправді на нашому ринку робити таких довгострокових прогнозів робити не виходить, оскільки ситуація напряму залежить від такого фактору, як ціна на нафту, передбачити яку неможливо, як ми у цьому пересвідчилися у цьому році, коли ніхто, наприклад, не очікував, що ціна на нафту злетить на 15% у червні через війну між Ізраїлем та Іраном

- сказав Куюн.

Він зазначив, що паливний ринок загалом досить збалансований, і нафтопродуктів вистачає. 

Якщо не буде ніяких форс-мажорів, то не очікується ніяких різких коливань. Наразі, якщо говорити про якусь короткострокову перспективу, то очікуємо, що у вересні на світлі нафтопродукти - бензин, дизель може на одну-дві гривні просісти. Є певні передумови, зокрема невеличке зниження оптових цін. По скрапленому газу поки, я думаю, буде стабільність

- додав Куюн.

BMW презентує електромобілі з "супермозком", щоб кинути виклик китайським конкурентам03.09.25, 09:43 • 4206 переглядiв

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомляв, що з 3 вересня запрацювала нова "стеля" цін на російську нафту.

Ліміт тепер становить 47,6 доларів за барель замість попередніх 60. Таке рішення було ухвалене раніше в межах 18-го пакету санкцій ЄС проти рф

- повідомляв Єрмак.

Українські удари по НПЗ росії спричинять дефіцит бензину та макроекономічну нестабільність - ISW29.08.25, 05:23 • 12430 переглядiв

У цьому контексті експерт зазначив, що не думає, що ціна на паливо може через введення цих санкцій змінитися, адже ціна на паливо залежить від попиту і пропозиції.  

Ці санкції передбачають, що нафти менше не стане. Просто стане росії важче перевозити, і відповідно вона має менше заробляти. Але ж баланс, на жаль, не змінюється. Тобто росія не видобуває менше нафти. Ми знаємо всі про те, що сформований і тіньовий флот, який взагалі не підпадає під оці всі регулювання. росія з цим, на жаль, впоралася

- резюмував Куюн.

У вересні ціни на бензин можуть не перевищувати 60 гривень за літр - експерт28.08.25, 14:19 • 2407 переглядiв

Павло Башинський

