Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени

Наразі, якщо не буде ніяких форс-мажорів, то різкого коливання цін на пальне в Україні не очікується. Ціни на світлі нафтопродукти - бензин, дизель може на одну-дві гривні просісти, зокрема через невеличке зниження оптових цін. Про це в коментарі УНН розповів експерт з паливного ринку, директор "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн.

Насправді на нашому ринку робити таких довгострокових прогнозів робити не виходить, оскільки ситуація напряму залежить від такого фактору, як ціна на нафту, передбачити яку неможливо, як ми у цьому пересвідчилися у цьому році, коли ніхто, наприклад, не очікував, що ціна на нафту злетить на 15% у червні через війну між Ізраїлем та Іраном

Він зазначив, що паливний ринок загалом досить збалансований, і нафтопродуктів вистачає.

Якщо не буде ніяких форс-мажорів, то не очікується ніяких різких коливань. Наразі, якщо говорити про якусь короткострокову перспективу, то очікуємо, що у вересні на світлі нафтопродукти - бензин, дизель може на одну-дві гривні просісти. Є певні передумови, зокрема невеличке зниження оптових цін. По скрапленому газу поки, я думаю, буде стабільність

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомляв, що з 3 вересня запрацювала нова "стеля" цін на російську нафту.

У цьому контексті експерт зазначив, що не думає, що ціна на паливо може через введення цих санкцій змінитися, адже ціна на паливо залежить від попиту і пропозиції.

Ці санкції передбачають, що нафти менше не стане. Просто стане росії важче перевозити, і відповідно вона має менше заробляти. Але ж баланс, на жаль, не змінюється. Тобто росія не видобуває менше нафти. Ми знаємо всі про те, що сформований і тіньовий флот, який взагалі не підпадає під оці всі регулювання. росія з цим, на жаль, впоралася