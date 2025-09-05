Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью

Сейчас, если не будет никаких форс-мажоров, то резкого колебания цен на топливо в Украине не ожидается. Цены на светлые нефтепродукты - бензин, дизель могут на одну-две гривны просесть, в частности из-за небольшого снижения оптовых цен. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт по топливному рынку, директор "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн.

На самом деле на нашем рынке делать таких долгосрочных прогнозов не получается, поскольку ситуация напрямую зависит от такого фактора, как цена на нефть, предсказать которую невозможно, как мы в этом убедились в этом году, когда никто, например, не ожидал, что цена на нефть взлетит на 15% в июне из-за войны между Израилем и Ираном

Он отметил, что топливный рынок в целом достаточно сбалансирован, и нефтепродуктов хватает.

Если не будет никаких форс-мажоров, то не ожидается никаких резких колебаний. Сейчас, если говорить о какой-то краткосрочной перспективе, то ожидаем, что в сентябре на светлые нефтепродукты - бензин, дизель может на одну-две гривны просесть. Есть определенные предпосылки, в частности небольшое снижение оптовых цен. По сжиженному газу пока, я думаю, будет стабильность

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщал, что с 3 сентября заработал новый "потолок" цен на российскую нефть.

В этом контексте эксперт отметил, что не думает, что цена на топливо может из-за введения этих санкций измениться, ведь цена на топливо зависит от спроса и предложения.

Эти санкции предусматривают, что нефти меньше не станет. Просто России станет труднее перевозить, и соответственно она должна меньше зарабатывать. Но ведь баланс, к сожалению, не меняется. То есть Россия не добывает меньше нефти. Мы знаем все о том, что сформирован и теневой флот, который вообще не подпадает под все эти регулирования. Россия с этим, к сожалению, справилась