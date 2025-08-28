В сентябре цены на бензин могут не превышать 60 гривен за литр - эксперт

Можно надеяться, что в сентябре цены на бензин будут меньше 60 гривен за литр. Прогнозы о росте цен до 70 гривен и более не соответствуют действительности, заявил эксперт по топливному рынку Сергей Куюн во время брифинга, пишет УНН.

Детали

Я надеюсь, что в сентябре мы увидим ценники меньше 60 гривен за литр, которые сегодня есть в некоторых сетях по бензину - заявил Куюн.

Он добавил, что сегодня созданы предпосылки для снижения цен в розничной сети. Наибольший потенциал снижения касается бензина.

На сегодня созданы предпосылки, чтобы было определенное охлаждение цен в розничной сети. Наибольший потенциал снижения есть по бензинам, это думаю до двух гривен можно ожидать в начале сентября. По дизтопливу – одна гривна есть точно по потенциалу снижения. Сжиженный газ находится на объективном уровне - пояснил Куюн.

Также он опроверг прогнозы некоторых СМИ, что цены на бензин и дизельное топливо вырастут до 70 гривен и более.

Мне абсолютно непонятны заявления некоторых СМИ, что цены на бензин, на дизтопливо, может быть больше чем 70 гривен за литр прыгнуть. К тому же есть все признаки информационной кампании, а никому неизвестные сайты были первоисточником этих сообщений. Могу сказать, что нет никаких оснований такое прогнозировать, тем более такое ощутимое повышение – более чем 70 гривен, более 10 гривен к текущему уровню - отметил эксперт.

Дополнение

Верховная Рада Украины отложила до 1 января 2026 года ответственность для АЗС за недобавление 5% биоэтанола в топливо. Это касается норм закона "Об альтернативных видах топлива".