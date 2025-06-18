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Рада відклала відповідальність для АЗС за недодавання 5% біоетанолу до палива

Київ • УНН

 • 666 перегляди

Верховна Рада відклала до 1 січня 2026 року відповідальність для АЗС за недодавання 5% біоетанолу до палива. Це стосується норм закону "Про альтернативні види палива".

Рада відклала відповідальність для АЗС за недодавання 5% біоетанолу до палива

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який до кінця року відклала відповідальність для АЗС за недодавання 5% біоетанолу до палива. Про це пише УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту №13134.

Деталі

Сьогодні Рада відклала до 01 січня 2026 року вступ у дію про наявність не менше 5% біоетанолу у паливі. Відповідну правку внесли у законопроект 13134, який був прийнятий в цілому

- повідомив Железняк.

Відповідно до законопроєкту, в закон "Про альтернативні види палива" додається норма, за якою відповідальність за правопорушення, визначені частинами першою та другою статті 14 закону "Про альтернативні види палива", вчинені з дати набрання чинності законопроєкту №13134, до 1 січня 2026 року не застосовуються.

Відповідно до статті 14 закону "Про альтернативні види палива", суб’єкти господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним, несуть відповідальність за недотримання вимог щодо відпуску пального без додавання 5% біоетанолу.

Законопроєкт, який був ухвалений на сьогоднішньому засіданні, відтермінував відповідальність для АЗС до 1 січня 2026 року.

Нагадаємо

З 1 травня 2025 року набув чинності закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту, який встановлює вимоги до складу бензину на українському ринку.

Так, усі марки (окрім 98+ октан) повинні містити щонайменше 5% біоетанолу.

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоЕкономікаПолітика
Верховна Рада України
Железняк Ярослав Іванович
Україна
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