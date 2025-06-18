Рада отложила ответственность для АЗС за недолив 5% биоэтанола в топливо
Киев • УНН
Верховная Рада отложила до 1 января 2026 года ответственность для АЗС за недолив 5% биоэтанола в топливо. Это касается норм закона "Об альтернативных видах топлива".
Верховная Рада приняла в целом законопроект, который до конца года отложил ответственность для АЗС за недобавление 5% биоэтанола в топливо. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №13134.
Детали
Сегодня Рада отложила до 01 января 2026 года вступление в силу нормы о наличии не менее 5% биоэтанола в топливе. Соответствующую правку внесли в законопроект 13134, который был принят в целом
В соответствии с законопроектом, в закон "Об альтернативных видах топлива" добавляется норма, по которой ответственность за правонарушения, определенные частями первой и второй статьи 14 закона "Об альтернативных видах топлива", совершенные с даты вступления в силу законопроекта №13134, до 1 января 2026 года не применяются.
Согласно статье 14 закона "Об альтернативных видах топлива", субъекты хозяйствования, осуществляющие розничную торговлю топливом, несут ответственность за несоблюдение требований по отпуску топлива без добавления 5% биоэтанола.
Законопроект, который был принят на сегодняшнем заседании, отсрочил ответственность для АЗС до 1 января 2026 года.
Напомним
С 1 мая 2025 года вступил в силу закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обязательности использования жидкого биотоплива (биокомпонентов) в области транспорта, который устанавливает требования к составу бензина на украинском рынке.
Так, все марки (кроме 98+ октан) должны содержать не менее 5% биоэтанола.