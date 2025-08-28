У вересні ціни на бензин можуть не перевищувати 60 гривень за літр - експерт

Можна сподіватися, що у вересні ціни на бензин будуть меншими за 60 гривень за літр. Прогнози про ріст цін до 70 гривень та більше не відповідають дійсності, заявив експерт з паливного ринку Сергій Куюн під час брифінгу, пише УНН.

Деталі

Я сподіваюся, що в вересні ми побачимо цінники менше ніж 60 гривень за літр, які сьогодні є в деяких мережах по бензину - заявив Каюн.

Він додав, що сьогодні створено передумови для зниження цін у роздрібній мережі. Найбільший потенціал зниження стосується бензину.

На сьогодні створено передумови, щоб було певне охолодження цін в роздрібній мережі. Найбільший потенціал зниження є по бензинах, це думаю до двох гривень можна очікувати на початку вересня. По дизпальному – одна гривня є точно по потенціалу зниження. Скрапний газ знаходиться на об’єктивному рівні - пояснив Куюн.

Також він спростував прогнози деяких ЗМІ, що ціни на бензин та дизельне паливо зростуть до 70 гривень і більше.

Мені абсолютно незрозумілі заяви деяких ЗМІ, що ціни на бензин, на дизпальне, може бути більше ніж 70 гривень за літр стрибнути. До того ж є всі ознаки інформаційної кампанії, а нікому невідомі сайти були першоджерелом цих повідомлень. Можу сказати, що нема жодних підстав таке прогнозувати, тим більше таке відчутне підвищення – більше ніж 70 гривень, понад 10 гривень до поточного рівня - зазначив експерт.

Доповнення

Верховна Рада України відклала до 1 січня 2026 року відповідальність для АЗС за недодавання 5% біоетанолу до палива. Це стосується норм закону "Про альтернативні види палива".