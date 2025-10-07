$41.340.11
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

москва очікує на роз'яснення від США щодо можливого постачання Україні американських ракетних комплексів "Томагавк"

Київ • УНН

 • 878 перегляди

росія чекає на роз'яснення від США щодо можливого постачання Україні ракет "Томагавк", які теоретично можуть нести ядерні боєголовки. Президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче ескалації війни, але "в певному сенсі прийняв рішення" з цього питання.

москва очікує на роз'яснення від США щодо можливого постачання Україні американських ракетних комплексів "Томагавк"

У вівторок росія заявила, що чекає на роз'яснення від Сполучених Штатів щодо можливого постачання Україні ракет "Томагавк", стверджуючи, що така зброя теоретично може нести ядерні боєголовки.

Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що хотів би знати, що Україна планує робити з "Томагавками", перш ніж погоджуватися на їх постачання, оскільки не хоче ескалації війни між росією та Україною. Однак він сказав, що "в певному сенсі прийняв рішення" з цього питання.

На запитання про коментарі речник кремля дмитро пєсков відповів:

Ми розуміємо, що нам, ймовірно, потрібно почекати на чіткіші заяви, якщо такі будуть

- зауважив кремлівський представник. 

Також пєсков додав, що за попередника Трампа Джо Байдена практика США полягала в тому, щоб оголошувати про постачання нової зброї лише після її доставки Україні.

Президент росії володимир путін у коментарях, опублікованих у неділю, заявив, що якщо Вашингтон поставить Україні ракети "Томагавк" для ударів на великі відстані вглиб росії, це призведе до руйнування відносин москви зі США.

Стосується позиції москви, то вона була доволі недвозначно висловлена володимиром путіним. Це буде серозний виток ескалації, яким, тим не менш, не зможе змінити становище на фронтах для київського режиму

- заявив пєсков.

пєсков сказав, що важливо усвідомити, що "якщо абстрагуватися від різних нюансів, ми говоримо про ракети, які також можуть бути ядерними. Тому це справді серйозний виток ескалації".

Видання зазначає, що ракети "Томагавк" мають дальність польоту 2500 км, тому Україна зможе використовувати їх для ураження цілей у будь-якій точці європейської росії, включаючи москву, якщо Трамп дасть дозвіл на їх постачання.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп розкритикував заяву заступника голови ради безпеки рф, експрезидента рф дмитра медведєва, який натякнув на постачання ядерної зброї Ірану. Згодом медведєв пояснив, що мав на увазі й знову не обійшлось без погроз.

Чи чув я, як колишній президент медведєв з росії мимохідь кидався словом на "N" (ядерна зброя) і казав, що він та інші країни постачатимуть ядерні боєголовки Ірану? Чи він справді це сказав, чи це просто плід моєї уяви? Якщо він це сказав, і якщо це підтвердиться, будь ласка, повідомте мене негайно

- написав Трамп у Truth Social.  

