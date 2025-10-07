Москва ожидает разъяснений от США относительно возможной поставки Украине американских ракетных комплексов "Томагавк".

Во вторник Россия заявила, что ждет разъяснений от Соединенных Штатов относительно возможной поставки Украине ракет "Томагавк", утверждая, что такое оружие теоретически может нести ядерные боеголовки.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что хотел бы знать, что Украина планирует делать с "Томагавками", прежде чем соглашаться на их поставку, поскольку не хочет эскалации войны между Россией и Украиной. Однако он сказал, что "в определенном смысле принял решение" по этому вопросу.

На вопрос о комментариях пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил:

Также Песков добавил, что при предшественнике Трампа Джо Байдене практика США заключалась в том, чтобы объявлять о поставках нового оружия только после его доставки Украине.

Президент России Владимир Путин в комментариях, опубликованных в воскресенье, заявил, что если Вашингтон поставит Украине ракеты "Томагавк" для ударов на большие расстояния вглубь России, это приведет к разрушению отношений Москвы с США.

Что касается позиции Москвы, то она была довольно недвусмысленно выражена Владимиром Путиным. Это будет серьезный виток эскалации, который, тем не менее, не сможет изменить положение на фронтах для киевского режима

Песков сказал, что важно осознать, что "если абстрагироваться от разных нюансов, мы говорим о ракетах, которые также могут быть ядерными. Поэтому это действительно серьезный виток эскалации".

Издание отмечает, что ракеты "Томагавк" имеют дальность полета 2500 км, поэтому Украина сможет использовать их для поражения целей в любой точке европейской России, включая Москву, если Трамп даст разрешение на их поставку.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ, экс-президента РФ Дмитрия Медведева, который намекнул на поставку ядерного оружия Ирану. Впоследствии Медведев объяснил, что имел в виду и снова не обошлось без угроз.

Слышал ли я, как бывший президент Медведев из России вскользь бросался словом на "N" (ядерное оружие) и говорил, что он и другие страны будут поставлять ядерные боеголовки Ирану? Он действительно это сказал, или это просто плод моего воображения? Если он это сказал, и если это подтвердится, пожалуйста, сообщите мне немедленно