Москва ожидает разъяснений от США относительно возможной поставки Украине американских ракетных комплексов "Томагавк".

Эксклюзив
12:19 • 324 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
11:53 • 1804 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
09:44 • 9194 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
07:13 • 30305 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 39426 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 69479 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 57872 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 56220 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 100829 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премий
6 октября, 06:00 • 36624 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
Теги
Авторы
Президент и премьер-министр Финляндии посетят США для встречи с Трампом: о чем будут говорить
Трамп поручил прекратить дипломатические контакты с Венесуэлой: подробности
Российские захватчики потеряли 1020 военных и 458 единиц техники за сутки - Генштаб ВСУ
Страны ЕС договорились ограничить поездки российских дипломатов на фоне всплеска потенциально шпионских атак - FT
рф атаковала Украину баллистикой и 152 беспилотниками: обезврежено 88 дронов
публикации
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
Эксклюзив
07:13 • 30314 просмотра
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужина
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премий
Как подготовить дом к холодам: чек-лист
Дональд Трамп
Николай Тищенко
Джо Байден
Олег Кипер
Антонио Таяни
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Испания
Донецкая область
УНН Lite
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное время
Северный поток
Facebook
Spotify
ЧатГПТ
E-6 Mercury

Москва ожидает разъяснений от США относительно возможной поставки Украине американских ракетных комплексов "Томагавк".

Киев • УНН

 • 616 просмотра

Россия ждет разъяснений от США относительно возможной поставки Украине ракет "Томагавк", которые теоретически могут нести ядерные боеголовки. Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет эскалации войны, но "в определенном смысле принял решение" по этому вопросу.

Москва ожидает разъяснений от США относительно возможной поставки Украине американских ракетных комплексов "Томагавк".

Во вторник Россия заявила, что ждет разъяснений от Соединенных Штатов относительно возможной поставки Украине ракет "Томагавк", утверждая, что такое оружие теоретически может нести ядерные боеголовки.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что хотел бы знать, что Украина планирует делать с "Томагавками", прежде чем соглашаться на их поставку, поскольку не хочет эскалации войны между Россией и Украиной. Однако он сказал, что "в определенном смысле принял решение" по этому вопросу.

На вопрос о комментариях пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил:

Мы понимаем, что нам, вероятно, нужно подождать более четких заявлений, если таковые будут

- отметил кремлевский представитель. 

Также Песков добавил, что при предшественнике Трампа Джо Байдене практика США заключалась в том, чтобы объявлять о поставках нового оружия только после его доставки Украине.

Президент России Владимир Путин в комментариях, опубликованных в воскресенье, заявил, что если Вашингтон поставит Украине ракеты "Томагавк" для ударов на большие расстояния вглубь России, это приведет к разрушению отношений Москвы с США.

Что касается позиции Москвы, то она была довольно недвусмысленно выражена Владимиром Путиным. Это будет серьезный виток эскалации, который, тем не менее, не сможет изменить положение на фронтах для киевского режима

- заявил Песков.

Песков сказал, что важно осознать, что "если абстрагироваться от разных нюансов, мы говорим о ракетах, которые также могут быть ядерными. Поэтому это действительно серьезный виток эскалации".

Издание отмечает, что ракеты "Томагавк" имеют дальность полета 2500 км, поэтому Украина сможет использовать их для поражения целей в любой точке европейской России, включая Москву, если Трамп даст разрешение на их поставку.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп раскритиковал заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ, экс-президента РФ Дмитрия Медведева, который намекнул на поставку ядерного оружия Ирану. Впоследствии Медведев объяснил, что имел в виду и снова не обошлось без угроз.

Слышал ли я, как бывший президент Медведев из России вскользь бросался словом на "N" (ядерное оружие) и говорил, что он и другие страны будут поставлять ядерные боеголовки Ирану? Он действительно это сказал, или это просто плод моего воображения? Если он это сказал, и если это подтвердится, пожалуйста, сообщите мне немедленно

- написал Трамп в Truth Social.  

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Дональд Трамп
Джо Байден
Соединённые Штаты
Украина
Иран