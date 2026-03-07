$43.810.0050.900.00
Ексклюзив
13:30 • 10316 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
12:32 • 20143 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 17720 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 20215 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 40329 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 53356 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 60365 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 44111 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 80391 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 30082 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
Ексклюзиви
МОН посилює перевірки кандидатів на роботу в школах і садках

Київ • УНН

 • 1666 перегляди

Уряд посилив вимоги до кандидатів на роботу в закладах освіти через обов'язкові довідки про відсутність судимості та булінгу. Нові правила діють для захисту дітей від осіб із кримінальним минулим.

МОН посилює перевірки кандидатів на роботу в школах і садках

Міністерство освіти і науки України посилює безпекові вимоги до кандидатів, які претендують на роботу в школах та дитячих садках. Про це повідомляє МОН, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що відповідне рішення уряд ухвалив 6 березня 2026 року. Його мета – забезпечити безпеку дітей та встановити чіткий порядок перевірки людей, які планують працювати у закладах освіти.

Нові правила стосуються кандидатів на посади у закладах дошкільної та загальної середньої освіти. Документ визначає критерії, за якими людину не можуть допустити до роботи з дітьми.

Підставою для відмови у працевлаштуванні може бути наявність судимості за кримінальні правопорушення або злочини проти дітей. Також обмеження стосуються осіб, яких притягували до адміністративної відповідальності за домашнє насильство, булінг або невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

Відтепер для працевлаштування у дитячий садок кандидат має надати витяг із "Дії" про відсутність судимості. Для роботи у школі потрібно буде подати витяг про відсутність судимості, а також довідку від Національної поліції про відсутність правопорушень, пов’язаних із булінгом або жорстоким поводженням із дітьми.

У міністерстві зазначили, що такий механізм дозволить запобігти працевлаштуванню осіб, які можуть становити загрозу для дітей, і сприятиме формуванню безпечного освітнього середовища.

Також підкреслюється, що новий порядок відповідає міжнародним зобов’язанням України, зокрема положенням Конвенції ООН про права дитини.

Андрій Тимощенков

