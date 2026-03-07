МОН посилює перевірки кандидатів на роботу в школах і садках
Київ • УНН
Уряд посилив вимоги до кандидатів на роботу в закладах освіти через обов'язкові довідки про відсутність судимості та булінгу. Нові правила діють для захисту дітей від осіб із кримінальним минулим.
Міністерство освіти і науки України посилює безпекові вимоги до кандидатів, які претендують на роботу в школах та дитячих садках. Про це повідомляє МОН, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що відповідне рішення уряд ухвалив 6 березня 2026 року. Його мета – забезпечити безпеку дітей та встановити чіткий порядок перевірки людей, які планують працювати у закладах освіти.
Нові правила стосуються кандидатів на посади у закладах дошкільної та загальної середньої освіти. Документ визначає критерії, за якими людину не можуть допустити до роботи з дітьми.
Підставою для відмови у працевлаштуванні може бути наявність судимості за кримінальні правопорушення або злочини проти дітей. Також обмеження стосуються осіб, яких притягували до адміністративної відповідальності за домашнє насильство, булінг або невиконання обов’язків щодо виховання дітей.
Відтепер для працевлаштування у дитячий садок кандидат має надати витяг із "Дії" про відсутність судимості. Для роботи у школі потрібно буде подати витяг про відсутність судимості, а також довідку від Національної поліції про відсутність правопорушень, пов’язаних із булінгом або жорстоким поводженням із дітьми.
У міністерстві зазначили, що такий механізм дозволить запобігти працевлаштуванню осіб, які можуть становити загрозу для дітей, і сприятиме формуванню безпечного освітнього середовища.
Також підкреслюється, що новий порядок відповідає міжнародним зобов’язанням України, зокрема положенням Конвенції ООН про права дитини.
