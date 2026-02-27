$43.210.03
НМТ-2026: МОН визначило дати основної та додаткової сесій

Київ • УНН

 • 642 перегляди

Міністерство освіти і науки України оприлюднило ключові етапи проведення НМТ у 2026 році. Тестування пройде в межах основної та додаткової сесій в Україні та за кордоном.

НМТ-2026: МОН визначило дати основної та додаткової сесій

Міністерство освіти і науки України оприлюднило ключові етапи проведення національного мультипредметного тесту у 2026 році. Тестування проходитиме в межах основної та додаткової сесій як в Україні, так і за її межами. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки, передає УНН.

Деталі

Основна сесія НМТ-2026 триватиме з 20 травня до 25 червня. Реєстрація для участі відбуватиметься з 5 березня до 2 квітня. До 7 квітня учасники зможуть внести зміни до персонального кабінету за потреби. Результати основної сесії планують оприлюднити до 3 липня.

Додаткова сесія передбачена для тих, хто з поважних причин не зміг взяти участь в основній. Реєстрація на неї триватиме з 11 до 16 травня, а до 21 травня можна буде внести зміни в персональні дані. Саме тестування відбудеться з 17 до 24 липня, а результати обіцяють оприлюднити до 29 липня.

У МОН наголошують, що перелік країн і міст за кордоном, де можна буде скласти НМТ, оприлюднять до 3 березня. Абітурієнтам рекомендують заздалегідь перевіряти інформацію у своїх персональних кабінетах та планувати участь з урахуванням визначених дедлайнів.

Таким чином, НМТ-2026 проходитиме за чітко визначеним графіком, а вступникам варто уважно стежити за строками реєстрації та тестування, щоб не втратити можливість участі.

Нагадаємо

Заклади вищої освіти розпочали навчання слухачів нульового курсу в межах проєкту "Зимовий вступ". 88 ЗВО подали документи про впровадження програми, з них 78 - у сфері управління МОН.

Андрій Тимощенков

