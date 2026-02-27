$43.210.03
НМТ-2026: МОН определило даты основной и дополнительной сессий

Киев • УНН

 • 108 просмотра

Министерство образования и науки Украины обнародовало ключевые этапы проведения НМТ в 2026 году. Тестирование пройдет в рамках основной и дополнительной сессий в Украине и за рубежом.

НМТ-2026: МОН определило даты основной и дополнительной сессий

Министерство образования и науки Украины обнародовало ключевые этапы проведения национального мультипредметного теста в 2026 году. Тестирование будет проходить в рамках основной и дополнительной сессий как в Украине, так и за ее пределами. Об этом сообщает Министерство образования и науки, передает УНН.

Детали

Основная сессия НМТ-2026 продлится с 20 мая по 25 июня. Регистрация для участия будет проходить с 5 марта по 2 апреля. До 7 апреля участники смогут внести изменения в персональный кабинет при необходимости. Результаты основной сессии планируют обнародовать до 3 июля.

Дополнительная сессия предусмотрена для тех, кто по уважительным причинам не смог принять участие в основной. Регистрация на нее продлится с 11 по 16 мая, а до 21 мая можно будет внести изменения в персональные данные. Само тестирование состоится с 17 по 24 июля, а результаты обещают обнародовать до 29 июля.

В МОН отмечают, что перечень стран и городов за рубежом, где можно будет сдать НМТ, обнародуют до 3 марта. Абитуриентам рекомендуется заранее проверять информацию в своих персональных кабинетах и планировать участие с учетом определенных дедлайнов.

Таким образом, НМТ-2026 будет проходить по четко определенному графику, а абитуриентам стоит внимательно следить за сроками регистрации и тестирования, чтобы не упустить возможность участия.

Напомним

Высшие учебные заведения начали обучение слушателей нулевого курса в рамках проекта "Зимнее поступление". 88 вузов подали документы о внедрении программы, из них 78 - в сфере управления МОН.

Андрей Тимощенков

ОбществоОбразование
Кабинет Министров Украины
Государственная граница Украины
Министерство образования и науки Украины
Украина