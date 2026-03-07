МОН усиливает проверки кандидатов на работу в школах и детских садах

Министерство образования и науки Украины ужесточает требования безопасности к кандидатам, претендующим на работу в школах и детских садах. Об этом сообщает МОН, передает УНН.

Детали

Отмечается, что соответствующее решение правительство приняло 6 марта 2026 года. Его цель – обеспечить безопасность детей и установить четкий порядок проверки людей, которые планируют работать в учреждениях образования.

Новые правила касаются кандидатов на должности в учреждениях дошкольного и общего среднего образования. Документ определяет критерии, по которым человека не могут допустить к работе с детьми.

Основанием для отказа в трудоустройстве может быть наличие судимости за уголовные правонарушения или преступления против детей. Также ограничения касаются лиц, которых привлекали к административной ответственности за домашнее насилие, буллинг или невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

Отныне для трудоустройства в детский сад кандидат должен предоставить выписку из "Дії" об отсутствии судимости. Для работы в школе нужно будет подать выписку об отсутствии судимости, а также справку от Национальной полиции об отсутствии правонарушений, связанных с буллингом или жестоким обращением с детьми.

В министерстве отметили, что такой механизм позволит предотвратить трудоустройство лиц, которые могут представлять угрозу для детей, и будет способствовать формированию безопасной образовательной среды.

Также подчеркивается, что новый порядок соответствует международным обязательствам Украины, в частности положениям Конвенции ООН о правах ребенка.

