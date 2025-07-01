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Мобілізація засуджених продовжується: у Мін'юсті не бачать спаду в динаміці
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13:57 • 3264 перегляди
Мобілізація засуджених продовжується: у Мін'юсті не бачать спаду в динаміці
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Мобілізація засуджених продовжується: у Мін'юсті не бачать спаду в динаміці

Київ • УНН

 • 3176 перегляди

Заступник міністра юстиції Євген Пікалов повідомив, що до війська мобілізовано 8,5 тис. засуджених, процес триває без спаду. Закон про мобілізацію засуджених прийнято в травні 2024 року, реальний процес розпочато в серпні, а президент підписав його 17 травня 2024 року.

Мобілізація засуджених продовжується: у Мін'юсті не бачать спаду в динаміці

До війська мобілізовано 8,5 тис. засуджених. Цей процес продовжується, і поки що не спостерігається спад в динаміці. Про це журналісту УНН заявив заступник міністра юстиції Євген Пікалов.

Мобілізація засуджених в Україні

Понад 8 тисяч колишніх засуджених доєдналися до лав ЗСУ. На запитання, як зараз відбувається цей процес, і чи він не зупинився, Пікалов відповів: "Ні. Добровольці мають властивість закінчуватися. Така тенденція була й з початком війни. Так само й в установах виконання покарань. Але цей процес продовжується, я поки що не бачу спаду в динаміці".

Пікалов зазначив, що 8,5 тис. засуджених - це результат майже за рік.

"Закон був прийнятий в травні минулого року, а реальний процес почався в серпні", - сказав він.

"Це складна процедура, потрібно пройти прокуратуру, суд, рішення, ВЛК. Зараз багато чого залежить від підрозділів. Засуджені вже вибіркові, будь-куди не хочуть йти служити. Вони вже мають певні запити", - сказав Пікалов.

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Ситуація з тюрмами в Україні: після війни може бути сплеск злочинності

Пікалов зазначив, що в Україні не всі в'язниці функціонують.

"У нас є законсервовані… У нас суттєво зменшилася кількість спецконтингенту. Це відбувається поступово. Враховуючи декриміналізацію певних правопорушень, "закон Савченко". Плюс, з початком російської агресії у 2014 році станом на зараз втрачено 34 установи, велика частина яких разом з контингентом", - розповів Пікалов.

Він нагадав, що 8,5 тис. засуджених пішли воювати, звільнилися з установ.

"Тобто, у нас потрохи зменшується кількість спецконтингенту. Але війна колись закінчиться, і ми прогнозуємо, що кількість буде зростати, тому ми не можемо зараз все розпродати, роздати. Ми консервуємо, трохи підтримуємо. Ми маємо розуміти, що якщо буде сплеск, а світова історія каже про те, що після будь-якої війни відбувається сплеск злочинності, ми маємо бути до цього готовими", - сказав Пікалов.

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Доповнення

8 травня 2024 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, який дозволить звільняти ув'язнених від відбування покарання у разі проходження військової служби. До другого читання врахували норми, за якими скористатися умовно-достроковим звільненням не зможуть особи, які засуджені за корупційні та тяжкі злочини. 

Згодом Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволить звільняти ув'язнених від відбування покарання у разі проходження військової служби, 17 травня 2024 року.

Народна депутатка Олена Шуляк заявляла, що це рішення дає можливість мобілізувати більше, ніж 25 тис. засуджених.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоВійна
Верховна Рада України
Збройні сили України
Володимир Зеленський
Україна
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