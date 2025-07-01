Завдання реабілітувати, дати нові навички: Мін'юст працює над підготовкою законопроєкту про пенітенціарну систему

Міністерство юстиції працює над підготовкою законопроєкту про пенітенціарну систему. Завдання не виконати рішення суду й посадити за ґрати людину. А навпаки реабілітувати людину, щоб все ж таки вона більше не вчиняла злочинів. Про це заявив заступник міністра юстиції Євген Пікалов під час конференції "Комплексна реформа правоохоронної системи як ключовий елемент євроінтеграції України", передає кореспондент УНН.

Якщо говорити про зміни, реформи й законодавчі ініціативи, то законодавство про Державну кримінальну-виконавчу службу, профільний закон був прийнятий 20 років тому. Він частково діє, частково ні

Він зазначив, що у Мін'юсті працюють над підготовкою законопроєкту про пенітенціарну систему.

Одним з наших пріоритетів є й ми над цим зараз працюємо – це підготовка нового проєкту закону про пенітенціарну систему. Ми хочемо відійти від цього сприйняття, навіть від цієї назви – виконання кримінальних покарань. Тобто в нас задача не виконати рішення суду й посадити за ґрати людину. Задача навпаки соціалізувати, реабілітувати, дати нові навички, знання, навчити, щоб все ж таки людина більше злочинів не вчиняла