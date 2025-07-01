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Завдання реабілітувати, дати нові навички: Мін'юст працює над підготовкою законопроєкту про пенітенціарну систему

Київ • УНН

 • 287 перегляди

Мін'юст готує новий законопроєкт про пенітенціарну систему, змінюючи фокус з покарання на реабілітацію засуджених. Заступник міністра юстиції Євген Пікалов анонсував збільшення зарплат працівників та створення центру моніторингу електронних браслетів.

Завдання реабілітувати, дати нові навички: Мін'юст працює над підготовкою законопроєкту про пенітенціарну систему

Міністерство юстиції працює над підготовкою законопроєкту про пенітенціарну систему. Завдання не виконати рішення суду й посадити за ґрати людину. А навпаки реабілітувати людину, щоб все ж таки вона більше не вчиняла злочинів. Про це заявив заступник міністра юстиції Євген Пікалов під час конференції "Комплексна реформа правоохоронної системи як ключовий елемент євроінтеграції України", передає кореспондент УНН.

Новий законопроєкт про пенітенціарну систему

Якщо говорити про зміни, реформи й законодавчі ініціативи, то законодавство про Державну кримінальну-виконавчу службу, профільний закон був прийнятий 20 років тому. Він частково діє, частково ні

– сказав Пікалов.

Він зазначив, що у Мін'юсті працюють над підготовкою законопроєкту про пенітенціарну систему.

Одним з наших пріоритетів є й ми над цим зараз працюємо – це підготовка нового проєкту закону про пенітенціарну систему. Ми хочемо відійти від цього сприйняття, навіть від цієї назви – виконання кримінальних покарань. Тобто в нас задача не виконати рішення суду й посадити за ґрати людину. Задача навпаки соціалізувати, реабілітувати, дати нові навички, знання, навчити, щоб все ж таки людина більше злочинів не вчиняла

- розповів Пікалов.

За його словами, законопроєкт про пенітенціарну систему готують, щоб була можливість й спроможність відійти від виконання покарання до виправлення людини.

Низька зарплата в працівників пенітенціарної системи

Пікалов зауважив, що заробітна плата в пенітенціарній системі найнижча з усіх установ, інституцій, які носять форму.

Зарплата працівника, рядового працівника пенітенціарної системи починається з 12 тис. грн. Це менше ніж в охоронця в супермаркеті, але з усією повагою, охоронець в супермаркеті не ризикує заразитися гепатитом, туберкульозом, бути вбитим. Тому я вдячний Кабінету міністрів, за те, що нещодавно уряд дозволив здійснювати відповідні доплати працівникам пенітенціарної системи з 1 вересня цього року

- сказав Пікалов.

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Моніторинг носіння електронних браслетів

Пікалов розповів, що у цьому році перед міністерством стоїть задача організувати центр моніорингу щодо носіння електронних бласлетів.

Тобто зробити з нуля в міністерстві юстиції систему моніторингу носіння електронних браслетів. Ми зараз активно вивчаємо досвід іноземних країн, передусім Нідерландів, вітчизняних, передусім Нацполіції, яким чином це найкраще зробити

 - сказав Пікалов.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоПолітика
Міністерство юстиції України
Нідерланди
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