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Медична допомога в тюрмах України несе загрозу життю в'язнів - омбудсмен Лубінець

Київ • УНН

 • 596 перегляди

В українських тюрмах фіксуються численні порушення у медичних частинах, заявив омбудсмен Дмитро Лубінець. Це хронічна нестача персоналу та неналежний догляд, що створює реальну загрозу життю ув'язнених.

Медична допомога в тюрмах України несе загрозу життю в'язнів - омбудсмен Лубінець

В українських місцях позбавлення волі, зокрема в їхніх медичних частинах, фіксуються численні порушення. Про це повідомив в Telegram Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Деталі

За даними обмудсмена, особи, які перебувають під вартою або відбувають покарання, часто не отримують належної медичної допомоги.

Лубінець озвучив перелік найпоширеніших проблем:

  • хронічна нестача медичного персоналу;
    • порушення під час медичних оглядів;
      • неналежна організація;
        • транспортування до лікарень;
          • відсутність цілодобового нагляду за хворими;
            • у деяких випадках — відсутність супроводу до лікаря, навіть, якщо він присутній;
              • ситуації, коли тяжкохворих доглядають інші засуджені, без фахової допомоги.

                Такі умови не просто порушують право на охорону здоров’я — вони створюють реальну загрозу життю людей. Це є прямим порушенням законодавства та міжнародними зобов’язаннями держави щодо захисту прав людини

                – написав омбудсмен.

                Він додав, що вже направив відповідні листи та подання до Міністерства юстиції України із закликом вжити невідкладних заходів щодо забезпечення повноцінного доступу до медичної допомоги для осіб, які перебувають у місцях несвободи.

                Омбудсмен звернувся до МОЗ і регуляторної служби через ризики закриття аптек у селах і малих містах08.04.25, 12:55 • 9363 перегляди

                Євген Устименко

                Євген Устименко

                СуспільствоЗдоров'яКримінал та НП
                Міністерство юстиції України
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