Медицинская помощь в тюрьмах Украины несет угрозу жизни заключенных - омбудсмен Лубинец

В украинских местах лишения свободы, в частности в их медицинских частях, фиксируются многочисленные нарушения. Об этом сообщил в Telegram Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

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По данным омбудсмена, лица, находящиеся под стражей или отбывающие наказание, часто не получают надлежащей медицинской помощи.

Лубинец озвучил перечень самых распространенных проблем:

хроническая нехватка медицинского персонала;

нарушения при медицинских осмотрах;

ненадлежащая организация;

транспортировка в больницы;

отсутствие круглосуточного наблюдения за больными;

в некоторых случаях — отсутствие сопровождения к врачу, даже, если он присутствует;

ситуации, когда тяжелобольных ухаживают другие осужденные, без профессиональной помощи.

Такие условия не просто нарушают право на здравоохранение — они создают реальную угрозу жизни людей. Это является прямым нарушением законодательства и международных обязательств государства по защите прав человека – написал омбудсмен.

Он добавил, что уже направил соответствующие письма и представления в Министерство юстиции Украины с призывом принять неотложные меры по обеспечению полноценного доступа к медицинской помощи для лиц, находящихся в местах несвободы.

Омбудсмен обратился к Минздраву и регуляторной службе из-за рисков закрытия аптек в селах и малых городах