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Медицинская помощь в тюрьмах Украины несет угрозу жизни заключенных - омбудсмен Лубинец

Киев • УНН

 • 478 просмотра

В украинских тюрьмах фиксируются многочисленные нарушения в медицинских частях, заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец. Это хроническая нехватка персонала и ненадлежащий уход, что создает реальную угрозу жизни заключенных.

Медицинская помощь в тюрьмах Украины несет угрозу жизни заключенных - омбудсмен Лубинец

В украинских местах лишения свободы, в частности в их медицинских частях, фиксируются многочисленные нарушения. Об этом сообщил в Telegram Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Подробности

По данным омбудсмена, лица, находящиеся под стражей или отбывающие наказание, часто не получают надлежащей медицинской помощи.

Лубинец озвучил перечень самых распространенных проблем:

  • хроническая нехватка медицинского персонала;
    • нарушения при медицинских осмотрах;
      • ненадлежащая организация;
        • транспортировка в больницы;
          • отсутствие круглосуточного наблюдения за больными;
            • в некоторых случаях — отсутствие сопровождения к врачу, даже, если он присутствует;
              • ситуации, когда тяжелобольных ухаживают другие осужденные, без профессиональной помощи.

                Такие условия не просто нарушают право на здравоохранение — они создают реальную угрозу жизни людей. Это является прямым нарушением законодательства и международных обязательств государства по защите прав человека

                – написал омбудсмен.

                Он добавил, что уже направил соответствующие письма и представления в Министерство юстиции Украины с призывом принять неотложные меры по обеспечению полноценного доступа к медицинской помощи для лиц, находящихся в местах несвободы.

                Омбудсмен обратился к Минздраву и регуляторной службе из-за рисков закрытия аптек в селах и малых городах08.04.25, 12:55 • 9363 просмотра

                Евгений Устименко

                Евгений Устименко

                ОбществоЗдоровьеКриминал и ЧП
                Министерство юстиции Украины
                Верховная Рада
                Украина
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