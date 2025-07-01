Задача реабилитировать, дать новые навыки: Минюст работает над подготовкой законопроекта о пенитенциарной системе

Министерство юстиции работает над подготовкой законопроекта о пенитенциарной системе. Задача не выполнить решение суда и посадить за решетку человека. А наоборот, реабилитировать человека, чтобы все-таки он больше не совершал преступлений. Об этом заявил заместитель министра юстиции Евгений Пикалов во время конференции "Комплексная реформа правоохранительной системы как ключевой элемент евроинтеграции Украины", передает корреспондент УНН.

Новый законопроект о пенитенциарной системе

Если говорить об изменениях, реформах и законодательных инициативах, то законодательство о Государственной уголовно-исполнительной службе, профильный закон был принят 20 лет назад. Он частично действует, частично нет — сказал Пикалов.

Он отметил, что в Минюсте работают над подготовкой законопроекта о пенитенциарной системе.

Одним из наших приоритетов является, и мы над этим сейчас работаем, – это подготовка нового проекта закона о пенитенциарной системе. Мы хотим отойти от этого восприятия, даже от этого названия – исполнение уголовных наказаний. То есть у нас задача не выполнить решение суда и посадить за решетку человека. Задача наоборот социализировать, реабилитировать, дать новые навыки, знания, научить, чтобы все-таки человек больше преступлений не совершал - рассказал Пикалов.

По его словам, законопроект о пенитенциарной системе готовят, чтобы была возможность и способность отойти от исполнения наказания к исправлению человека.

Низкая зарплата у работников пенитенциарной системы

Пикалов отметил, что заработная плата в пенитенциарной системе самая низкая из всех учреждений, институций, которые носят форму.

Зарплата работника, рядового работника пенитенциарной системы начинается с 12 тыс. грн. Это меньше, чем у охранника в супермаркете, но со всем уважением, охранник в супермаркете не рискует заразиться гепатитом, туберкулезом, быть убитым. Поэтому я благодарен Кабинету министров за то, что недавно правительство разрешило осуществлять соответствующие доплаты работникам пенитенциарной системы с 1 сентября этого года. - сказал Пикалов.

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Мониторинг ношения электронных браслетов

Пикалов рассказал, что в этом году перед министерством стоит задача организовать центр мониторинга по ношению электронных браслетов.

То есть сделать с нуля в Министерстве юстиции систему мониторинга ношения электронных браслетов. Мы сейчас активно изучаем опыт иностранных стран, прежде всего Нидерландов, отечественных, прежде всего Нацполиции, каким образом это лучше всего сделать. - сказал Пикалов.

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